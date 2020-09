Doble sentit al carrer Esteve Albert per reduir les cues

El comú d'Escaldes canvia direccions per minimitzar els problemes que provoca la prova d'Andorra la Vella

Actualitzada 10/09/2020 a les 10:22

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Escaldes ha informat aquest matí que ha fet canvis de direcció per intentar reduir les cues que genera la limitació a un sol sentit del carrer Sant Andreu. Les modificacions afecten principalment al carrer Esteve Albert per on es pot circular en els dos sentits el que permet que els vehicles puguin girar des del carrer Josep Viladomat a la dreta a la rotonda de Caldea per accedir a la plaça dels dos Valires, on està un dels punts d'entrada de l'Escola Andorrana d'Escaldes i del Col·legi Maria Moliner, i també per continuar transitant fins a la rotonda de la Dama de Gel. Aquest canvi fa que els vehicles que provenen de l'avinguda Fiter i Rossell no puguin girar cap a l'esquerra en passar el pont del riu per accedir a Esteve Albert. La direcció obligatòria en aquest cas és cap a la dreta fins a la rotonda de la Dama de Gel.



Les noves direccions habilitades pel comú d'Escaldes arriben després de l'embús que es va produir ahir en la primera jornada del curs escolar provocats per la prova que el comú d'Andorra la Vella preveia fer al carrer Sant Andreu fins a final de setembre, i que probablement acabaran en pocs dies. La cònsol escaldenca, Rosa Gili, va assegurar ahir que el col·lapse de trànsit era previsible en no poder entrar des de Fiter i Rossell per darrere de l'hospital en direcció a Andorra la Vella i va tornar a demanar a Conxita Marsol que el carrer Sant Andreu torni a ser de dues direccions.

