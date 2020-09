Deu alumnes i una mestra donen positiu al cribratge escolar

El curs escolar arrenca amb normalitat. L’escola del Pas, amb una docent amb Covid, iniciarà les classes avui

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va informar ahir que hi ha un total de deu alumnes que han donat positiu al cribratge escolar, com també una mestra de l’escola francesa del Pas de la Casa. En total van ser 4.231 alumnes cridats a les proves de detecció del virus, dels quals el 91 per cent se l’han realitzat. Pel que fa als docents, en van ser citats 2.820 amb la participació de 2.198 mestres. Una xifra que encara està per acabar de quantificar, ja que hi ha persones que han sol·licitat un canvi de data per fer-se el test. Així, el Govern, va anunciar que han habilitat una dia més, el 13 de setembre, per fer-se la prova.



La titular d’Educació va explicar que amb els alts resultats dels cribratges, més de 6.000 alumnes de maternal i primera ensenyança van tornar a l’escola; demà ho faran els de sixième del sistema francès, i dilluns vinent la resta. La ministra va afirmar que malgrat que faltin dades definitives “hi ha hagut més d’un quatre per cent d’increment de l’alumnat respecte al curs anterior”, amb 11.376 estudiants. I va destacar que tots els sistemes educatius han augmentat els inscrits.



Les incidències

Amb tot plegat, la titular d’Educació va qualificar el retorn a les aules com una jornada “amb bones notícies i sense incidències rellevants”, exceptuant la del Pas, que va provocar que ahir només es pogués oferir un servei d’atenció a les famílies. El delegat de l’ensenyament francès, Denis Dekerle, va explicar al Diari que hi van assistir 49 dels 80 alumnes que hi tenen inscrits. En el moment en què es va detectar el cas positiu, va dir Dekerle, es va activar un protocol sanitari en què es van aïllar quatre docents més. Així, es preveu que a partir d’avui s’incorporin quatre nous mestres per iniciar l’activitat lectiva amb totes les garanties. Vilarrubla va afegir que el sistema francès té una gestió de substitucions quan hi ha malalties i ja tenen previst un substitut per a la mestra que ha donat positiu.



Una segona incidència té a veure amb els menjadors. En aquest cas, des de l’Associació de Pares d’Alumnes dels Col·legis d’Ensenyament Francès (Apacef) van explicar que en el cas de l’escola d’Escaldes hi havia dificultats per organitzar la cantina, que és responsabilitat seva. La vocal de l’ens Laura Prados va informar que tenien registrats 65 alumnes que no s’havien fet el test d’un total de 272 (un 24%) i que, per tant, havien de dinar amb distanciament i fora del nucli de convivència. “No tenim lloc físic. Estem treballant amb dos torns, però ens ha costat organitzar-nos perquè ens han faltat les llistes del Govern fins a l’últim moment.”



De fet, la ministra va al·legar que hi havia hagut algun retard puntual en algunes llistes, “tenint en compte els pocs dies que hem tingut per fer el cribratge massiu i el Dia de Meritxell enmig”, però que durant el matí havien arribat totes les dades als centres. Una antelació que per a l’Associació de Pares va ser insuficient, ja que tampoc van poder parlar amb la direcció del centre per disposar de més espai.



Vilarrubla, per la seva banda, va assegurar en la compareixença que s’havien posat en contacte amb l’Apacef per buscar una solució i que havien mostrat la seva disposició “per poder allargar els torns de menjador”.



La ministra també va explicar que a part del cas positiu hi ha altres vuit persones del cos d’ensenyament que no estan de baixa mèdica però que estan sent reubicades excepcionalment. En aquests casos, feia referència a docents i col·laboradors educatius que siguin considerats de risc, o bé per l’edat o bé perquè pateixen alguna patologia. En aquests casos, la reubicació es fa d’acord amb les persones implicades i es mantenen les condicions salarials que tenen. Amb el canvi es vol evitar que estiguin en contacte amb l’alumnat, però es busca tenir tasques que siguin afines a la professió. En aquesta redistribució també hi accedeixen els eventuals i per cobrir els llocs de treball el ministeri ho farà a través de substitucions.



