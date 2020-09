Crida per aprendre i ensenyar català

El Govern posa en marxa la temporada de voluntaris per la llengua

Actualitzada 10/09/2020 a les 12:23

Redacció Andorra la Vella

El Servei de Política Lingüística de Govern fa una crida a totes les persones interessades en aprendre català o per ajudar a persones nouvingudes a aprendre'n perquè s'inscriguin en la nova edició del Voluntariat per la llengua. El programa es torna a activar aquest any amb la recomanació de mantenir trobades virtuals per mitjans telemàtics i en el cas de fer-les presencials que es facin respectant les mesures de protecció sanitària per la Covid-19.



Voluntaris per la llengua serveix perquè un catalanoparlant ajudi a millorar els coneixements de català i la fluïdesa en la parla a una persona que no domina la llengua amb les converses que mantenen i també amb les activitats que s'organitzen durant l'any, amb promocions per assistir al cinema i al teatre.



La temporada passada van participar en el programa prop de setanta parelles lingüístiques, de les quals quaranta eren noves i la resta continuaven fent trobades des d'anys anteriors. Govern preveu fer una festa per celebrar el quinzè aniversari el juny del 2021 si la situació sanitària ho permet.

#1 R.

(10/09/20 12:57)