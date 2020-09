Concurs per redactar el plec de bases del telefèric de Carroi

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

Els comuns d’Andorra la Vella i la Massana convoquen el concurs d’elaboració del plec de bases del futur concurs per a la concessió, construcció i explotació del telefèric del pic de Carroi. D’aquesta manera arrenca el projecte més emblemàtic de les corporacions durant aquest mandat, una infraestructura que ja ha provocat el recel de l’associació ecologista Apapma. Per part del comú de la capital la decisió es va adoptar a la junta de govern del 22 de juliol, mentre que va ser aprovada pel consell de comú de la Massana el 17 d’agost passat. L’edicte apareix en l’edició d’ahir del BOPA i fixa que el termini per la presentació d’ofertes s’esgota el 7 d’octubre vinent.



Tal com va afirmar la cònsol de la capital, quan ambdues corporacions hagin aprovat el plec de bases es licitarà el projecte, que es podria fer a final d’any.