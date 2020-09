L'actuació serà el 20 de setembre a l'Auditori Nacional amb direcció de Jordi Coll

Actualitzada 10/09/2020 a les 18:18

Redacció Andorra la Vella

La Jove Orquestra Nacional de Cambra (JONCA) amb onze músics de l'ONCA compartiran escenari per primera vegada en el tradicional Concert de Meritxell que es farà el diumenge 20 de setembre al migdia a l'Auditori Nacional d'Ordino. L'actuació estarà dirigida per Jordi Coll, violí de l'ONCA i director i tutor del Concert de Nadal des del 2015, que ha dissenyat el programa del concert amb la col·laboració d'Albert Gumí, comissari artístic de la Fundació ONCA.



Gumí destaca que el concert "significa una gran oportunitat perquè els joves músics de la JONCA puguin formar-se i interpretar al costat dels professionals de l'ONCA" ja que assegura que tocar amb músics consolidats "és una de les eines més motivadores per continuar amb la seva formació". I remarca que un dels tres eixos de la Fundació ONCA és precisament el de promoure la formació i el concert ens facilita una eina "molt poderosa" per fer-ho.



La situació d'emergència sanitària obliga a limitar l'aforament del concert i les entrades es poden adquirir des d'aquesta tarda a www.onca.ad al preu de cinc euros i el dia del concert no es vendran localitats. La JONCA i l'ONCA estan impulsades pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà.