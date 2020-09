Caiguda de l'ocupació al 53% la primera setmana de setembre

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

L’ocupació hotelera durant la primera setmana de setembre va caure fins al 53%. Així ho va informar la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ahir a través d’un comunicat, en el qual van notificar que durant la setmana de l’1 al 6 de setembre es van ocupar un 53,57% dels llits disponibles als establiments hotelers. Així doncs, el director de l’associació, Jordi Pujol, va exposar que malgrat que amb el mes d’agost tancat ha acabat el període vacacional per a molts dels turistes de proximitat que té la UHA, “encara hem pogut mantenir les ocupacions per sobre del 50% pel fet que la tornada a l’escola encara no s’havia produït”. D’aquesta manera, va apuntar que aquesta setmana esperen “que malauradament les reserves ja puguin anar clarament a la baixa”. Pujol també va destacar que “és necessari tenir en compte que les xifres d’ocupació “s’han assolit amb un 80% dels establiments oberts”.



En aquest sentit, cal recordar que des de l’associació d’hotelers van manifestar que amb l’arribada del mes de setembre i la reducció dels nivells d’ocupació fins a la temporada d’hivern esperen poder seguir treballant amb els clients de cap de setmana, i plantegen un escenari semblant al que van viure durant el juliol, amb ocupacions del 40%. “La nostra previsió és aguantar fins al desembre com puguem. Malgrat que el fet que hagin restringit accessos i imposat quarantenes des de diferents països ens ha anul·lat un gran nombre de reserves de països internacionals”, va assenyalar el director.



Quant a la distribució de l’ocupació, la UHA destaca la Massana com la parròquia amb més ocupació, amb un 72,99%, seguida a distància d’Andorra la Vella, amb un 63,27%, i Escaldes-Engordany, amb un 63,17%. Encamp va fregar la meitat de l’ocupació, amb un 49,97%, mentre que Ordino, Canillo i Sant Julià van ser les que menys ocupació van tenir, amb un 41,46%, un 28,76% i un 25%, respectivament.