Bonificació de 350 euros al mes per fomentar l'ocupació

Actualitzada 10/09/2020 a les 06:50

El Govern va activar ahir el pla per fomentar la contractació en el sector privat amb l’objectiu de contrarestar les conseqüències laborals de la crisi econòmica. Tal com va explicar en roda de premsa el ministre portaveu, Eric Jover, l’executiu activarà una bonificació empresarial de 350 euros mensuals per a cada treballador contractat durant els sis mesos que preveurà el contracte inicial. En cas de superar els sis mesos, si el contracte esdevé indefinit, l’ajut per part del Govern es prorrogaria durant sis mesos més i continuaria sent de 350 euros mensuals. “Ens hem trobat amb un nombre d’inscrits molt alt al servei d’Ocupació. És una situació històrica i de gran dificultat”, va afirmar Jover.



Sobre aquesta qüestió, el ministre portaveu va assegurar que es flexibilitzaran els criteris eliminant el requisit d’estar inscrit prèviament al servei d’Ocupació en situació de recerca de feina. Així mateix, Jover va exposar que el programa prioritzarà les persones en recerca de feina que fan part de col·lectius en situació de més vulnerabilitat, en concret les persones majors de 45 anys, joves de 16 a 25 anys i persones aturades de llarga durada.



Quant al programa de foment de la contractació per al sector públic, el portaveu de l’executiu va explicar que s’han dut a terme 113 contractacions, de les quals 101 a l’administració general i 12 a entitats d’iniciativa social. En darrer lloc, Jover va declarar que el servei d’Ocupació té registrats 914 aturats, una xifra que disminueix respecte a les 1.061 persones en recerca de feina que es van comptabilitzar a final del mes de juliol.