Andbank Espanya tanca la compra d'Esfera Gestión

L'operació es va iniciar a mitjans de març i ara es garanteix la continuïtat dels vehicles d'inversió

Actualitzada 10/09/2020 a les 12:02

Andbank Espanya ha tancat la compra i el traspàs dels fons d'inversió i sicavs d'Esfera Gestión a la gestora Andbank Wealth Managment, segons ha publicat el mitjà Funds Society. L'operació es va iniciar a mitjans de març i amb aquest acord que s'ha tancat ara es garanteix la continuïtat dels vehicles d'inversió d'Esfera. La totalitat dels compartiments dels fons Esfera I, Esfera II i Esfera III, així com la resta de fons d'inversió i sicavs canvien cap a la gestora d'Andbank i les entitats dipositaries dels vehicles seguiran sent les mateixes: Santander Securities, CECA o Bankinter. Els assessors o gestors també passen a Andbank Espanya.



El passat maig els gairebé 6.000 partícips que tenien compte a Esfera Capital AV van migrar les participacions dels fons a Andbank Espanya a través de la seva xarxa o del neobanc MyInvestor, on està disponible tots la gamma de fons. Ara es farà el traspàs de la gestió dels vehicles sense necessitat de realitzar cap acció per part dels inversors, segons l'entitat. Així mateix, el conseller delegat d'Andbank Espanya, Carlos Aso, ha assegurat que "l'acord garanteix un excel·lent servei per a tots els partícips dels fons Esfera i donem la benvinguda als gestors o assessors.