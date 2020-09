Vuit nous positius de nens dels esports d'Escaldes

El ministre de Salut destaca que només hi ha dos pacients a planta a l'hospital

Actualitzada 09/09/2020 a les 18:26

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que hi ha 40 nous contagiats entre els quals hi ha 8 nens dels esports d'estiu d'Escaldes que s'han detectat en la segona tongada de TMA que s'ha fet als participants en les activitats del comú que havien estat en contacte amb els primers positius identificats. Les dades sanitàries de la Covid-19 eleven el total d'afectats al Principat a 1.301 persones, 446 casos de la segona onada que es va iniciar el 13 de juliol i 310 casos actius. Les recuperacions ascendeixen a 938 malalts amb les quatre que s'han produït des de dilluns.



Martínez Benazet ha remarcat que ha baixat la pressió sanitària perquè només hi ha dos pacients a l'hospital ja que s'han donat dues altes avui. Una de l'home provinent de la Seu que va estar ingressat a l'UCI sense ventilació i una altra d'un pacient que ha estat a planta. El ministre ha assenyalat que la comparativa amb l'evolució de la pandèmia en la primera onada del març mostra que l'increment de la pendent és molt més moderat i que en els dies que han transcorregut llavors ja s'havia assolit el pic de l'epidèmia i ara tot i que encara hi ha creixement de contagis "la tendència de la corba és a aplanar-se". I ha subratllat que la pressió sanitària no és comparable amb la que es va viure fa uns mesos perquè no hi ha ningú a la unitat de cures intensives i "perquè tenim molta pressió però no és la mateixa situació i no és que el virus sigui menys agressiu és que fem més diagnòstic i molts de pacients molt lleus o asimptomàtics" que al març no es detectaven.



El titular de Salut ha destacat que les dades d'afectació d'un 0,25% entre els escolars ja cribrats i del 0,05% entre els docents revelen que la població està tenint una actitud molt responsable i s'ha comportat de manera exemplar i que les mesures de protecció de dur mascareta, la higiene de mans i no tenir relació amb grups que no es coneix són efectives per defensar-nos contra el SARS-CoV-2. I ha afegit que això no significa que no es doni durant el curs escolar no es detecti algun positiu que obligui a aïllar una classe set dies però que la baixa prevalença que s'ha detectat amb aquests cribratges vol dir "que el virus no corre i que no hi ha transmissió comunitària" segons la foto d'escolars i docents que mostra la situació de tota la societat.