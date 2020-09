Un cas retarda el curs a l'escola francesa del Pas

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:12

DOS HOTELS D'ENCAMP DONARAN EL SERVEI DE CANTINA I EL COMÚ CEDEIX L'ESPAI DEL PATI

El servei de menjador de l’escola andorrana de segona ense­nyança d’Encamp l’oferiran finalment dos hotels de la parròquia propers al centre escolar, fet que permetrà que els alumnes puguin anar-hi caminant. El Govern està acabant de lligar els últims detalls del servei, com ara si es farà a través de càtering o s’utilitzaran les instal·lacions de l’hotel per cuinar, amb la voluntat que dilluns vinent, quan s’incorporin els alumnes a les aules, ja estigui tot enllestit. Cal recordar que l’executiu va detectar una tensió en els ancoratges del mur perimetral que està per sobre dels valors establerts, i durant els prop de tres mesos que trigaran a enllestir-se les obres no es podrà utilitzar ni el pati de la planta baixa ni cap dels espais adjacents, com el menjador.



La solució s’ha trobat amb la col·laboració del comú d’Encamp, que es va posar en contacte amb els hotels de la parròquia per saber quins estarien disposats a oferir el servei i va facilitar la informació a Govern. La corporació comunal també ha cedit diversos espais tant per al pati com per a les diverses activitats escolars que realitza el centre. En concret, el comú tancarà de dos quarts d’onze del matí a tres de la tarda el camí de Sant Romà de Vila, darrere l’escola, perquè els alumnes puguin utilitzar-lo com a espai d’esbarjo en els diversos torns que s’han marcat. A més, disposaran del camp d’esports de Prada de Moles per a les activitats físiques i del poliesportiu per fer altres esports com ara bàsquet, voleibol o piscina, així com la sala de congressos per fer el claustre del professorat i les reunions de pares garantint la distància de seguretat necessària.

El positiu d’una mestra de l’escola francesa del Pas de la Casa ha forçat a canviar el calendari de l’inici escolar al col·legi encampadà. La professora va estar en contacte amb la majoria de docents del centre en una reunió mantinguda dilluns, fet que ha obligat a aïllar gairebé tot el claustre. En un correu electrònic que el centre educatiu va fer arribar a les famílies s’informa de la situació i s’indica que avui l’escola reobrirà tal com estava previst, però les classes no s’iniciaran fins dimecres 16 de setembre. Per a aquelles famílies que no puguin quedar-se amb els infants a casa el col·legi oferirà a partir d’avui un servei d’urgència que acollirà els alumnes liderat per dues professores fixes que no van assistir a la reunió, dos substituts i un membre de la delegació francesa.En el mateix missatge, l’escola francesa comunica a les famílies que se’ls seguirà informant sobre l’evolució de la situació i l’afectació per als alumnes.El curs escolar anòmal que comença avui també està marcat pels diferents protocols que cada escola ha decidit imposar més enllà de les mesures marcades des de Salut i Educació. Una de les discrepàncies la protagonitzen les associacions de pares i mares de l’escola francesa d’Escaldes i d’Encamp, que han comunicat a les famílies que els alumnes que no s’hagin fet el test no podran accedir al servei de menjador “per mesures de seguretat”. En aquest sentit, cal tenir en compte que les escoles disposen d’una llista amb els alumnes que s’han fet el test, però no del resultat obtingut, amb el benentès que les famílies d’aquells infants que hagin donat positiu no portaran els fills a l’escola fins passada la quarantena.La decisió de les AMPA, encarregades de la cantina de les dues escoles, xoca amb les directrius marcades per Educació, que especifica que tots els centres estan obligats a oferir el servei de menjador i que en el cas dels estudiants que no s’hagin fet la prova, el que cal és mantenir entre ells una distància de seguretat mínima d’un metre i mig. Fonts properes a Govern van indicar ahir al Diari que en cas de no poder garantir aquesta distància per qüestions d’espai, com reivindiquen des de l’escola francesa d’Escaldes, cal que el centre es posi en contacte amb el ministeri per buscar una solució, però que en cap cas es pot negar el servei a les famílies. Si alguna escola a més vol imposar mesures extres, com és el cas de la Sagrada Família, que obliga tots els alumnes a portar mascareta a l’aula durant el primer mes de classe, hauran de ser els familiars que si no hi estan d’acord es queixin a les direccions de cada centre.Pel que fa al cribratge escolar, el ministre Jover va indicar dilluns que dels 5.715 alumnes de primària, 4.303 s’han fet el test i només cinc han donat positiu.