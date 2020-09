Suñé insta la cohesió política i la responsabilitat ciutadana

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:18

ELS GRUPS APEL·LEN A LA UNITAT PER AFRONTAR LA RECUPERACIÓ

El cap de Govern, Xavier Espot, que va compartir íntegrament les paraules de la síndica durant el seu discurs, va exposar que el debat d’orientació política, que se celebrarà aquest mes, seria el lloc per explicar les mesures de xoc i el full de ruta Horitzó 23 “per pal·liar les conseqüències de la pandèmia”. Espot va indicar que s’ha de donar “una visió a mitjà termini i infondre esperança a la ciutadania”.



Pel que fa al grup demòcrata, Carles Enseñat va mostrar la seva convicció de treballar entre institucions per arribar un acord, tot i que “està per veure si l’oposició treballarà de manera constructiva per aportar solucions”. Per la seva banda, el socialdemòcrata Pere López va apel·lar al treball conjunt i va destacar la comissió que s’està creant entre el Govern, el Consell i els comuns per “trobar solucions. No ens volem posicionar com una força que fa control al Govern, sinó que volem posar elements importants de transformació per assentar les bases de la nova Andorra”, va al·legar.



També el conseller Ferran Costa, dels liberals, va recordar que els partits que donen el suport al Govern “hem reformulat els nostres programes electorals per posar negre sobre blanc quines són les prioritats després d’aquesta situació de la pandèmia de la Covid-19”. En aquest sentit, el president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintant, va instar la necessita de tenir un missatge “nítid i amb uns objectius clars” per tal de donar un missatge de tranquil·litat als ciutadans. “S’ha de veure com hi ha un full de ruta per al futur del nostre país i no picabaralles”. Així, Pintant va assegurar que el grup hi està treballant per tal que “hi hagi unes línies clares de treball. De fet, Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos, va indicar que el nou Horitzó 23 a debatre “sorgeix d’un treball molt intens i que durant la crisi ja ens vam posar en marxa”. A més, va exposar que el debat ha de servir per “revalidar el programa del Govern que ara tots junts hem modulat, tot i que s’haurà de debatre”.

“Em sento impel·lida a fer una crida a la responsabilitat, individual i col·lectiva, per tal d’actuar pel bé comú.” D’aquesta manera es va expressar la síndica general, Roser Suñé, a l’inici del seu discurs pel Dia de Meritxell, ahir al matí al vestíbul del Consell General. Un parlament que es va centrar principalment en la pandèmia de la Covid-19 i que va apel·lar a la necessitat de construir “una societat més justa i igualitària”.La síndica, que enguany no va parlar a Casa de la Vall per poder mantenir la distància de seguretat entre les principals autoritats del país, va expressar la seva convicció de “ser capaços de superar una crisi sobrevinguda” i que ajudi a aconseguir nous objectius, com ara “la construcció d’una societat més justa i igualitària”. Així, després de tenir un record per a les víctimes de la pandèmia, va exposar que el virus “ha provocat i provoca molt de dolor” i que amb això “s’hauria de despertar la nostra solidaritat i guiar el nostre capteniment”.Suñé durant el discurs també es va dirigir directament a les autoritats i dirigents del Principat. En aquest sentit, va instar el deure “d’oferir solucions observant una doble perspectiva”, tenint present sempre que “darrere de cada xifra i cada acció hi ha persones, conciutadans nostres”.Amb tot, la síndica es va mostrar convençuda de la necessitat “de poder escoltar-nos i parlar amb opinions serenes i reflexionades”, ja que “serà quan podrem trobar les millors mesures per a tots”. També va recordar que les institucions tenen el compromís de servir totes les persones i que “només es pot aconseguir trobant aquelles mesures més escaients per a tots”. Per aquest motiu, va comentar que s’ha de treballar amb rigor per dotar el país amb les millors eines per fer front “als reptes que se’ns plantegen”.La síndica, en declaracions als mitjans, va exposar que “el discurs és una crida al període que estem vivint” i que “el comportament de tothom ha estat modèlic des que va començar la pandèmia”. També va afegir que l’apel·lació al diàleg té a veure amb la necessitat de “dialogar per construir” i per “trobar aquelles mesures més adients per a tots”.Suñé va concloure que el calendari polític d’enguany donarà prioritat a la Covid i als efectes que tingui sobre la ciutadania, però que també es parlarà d’altres temes com l’adhesió al Fons Monetari Internacional o “la discussió del pressupost”.“S’haurà d’invertir més en la nostra gent”El president del grup parlamentari demòcrata va apel·lar a les paraules del discurs de la síndica general, Roser Suñé, assegurant que el partit és conscient de les restriccions que hi haurà quant al pressupost i que s’haurà d’invertir “molt més en la nostra gent, empresari i societat”. Es va mostrar satisfet de la feina feta per la majoria amb la creació d’un nou calendari legislatiu.“Ha faltat diàleg entre majoria i oposició”El president del grup parlamentari socialdemòcrata va considerar encertades les paraules de la síndica però va al·legar que havia faltat “diàleg durant la primera fase de la gestió de la crisi”. López, fent referència a la unió i el diàleg de Suñé, va assegurar que no hi havia hagut els mecanismes necessaris per haver treballat de manera conjunta “per tirar endavant el nostre país”.“Tenim reptes difícils per tirar endavant”El president del grup parlamentari Liberal va reiterar l’entesa que va exposar Suñé i va recordar que “cal la màxima unitat possible de tothom”. Costa va matisar que, a part de la responsabilitat de la societat civil, també és necessària la de les institucions, amb “una implicació absoluta per sortir d’una vegada endavant d’una situació sense precedents a la història recent”.“El diàleg és important per poder millorar”El president del grup parlamentari de terceravia es va postular a favor del diàleg per arribar “a un consens”. Avui en dia, sigui el temps que sigui, és important poder fer propostes per poder millorar”, va dir Pintat. I va afegir que és de caire obligatori que els grups parlamentaris continuïn treballant en aquesta línia al llarg de la legislatura “tal com es va demostrar en l’anterior”.“Hem d'estar al costat de les persones”El president del grup ciutadans compromesos va considerar les paraules de la síndica “adients a les circumstàncies que estem vivint” i que “havia estat a l’altura de la institució”. En aquest sentit, Naudi va destacar “l’empatia, la voluntat i la vocació que els polítics hem d’estar al servei de les persones”, indicant que “en un moment difícil és el que ens toca fer”.