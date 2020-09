Retencions al carrer Sant Andreu amb l'inici del curs

El comú de la capital es planteja recuperar els dos sentits de la circulació en pocs dies

Actualitzada 09/09/2020 a les 14:55

Redacció Andorra la Vella

L'inici del curs escolar ha provocat retencions importants en el carrer Sant Andreu per la prova pilot de sentit únic que està fent el comú d'Andorra la Vella. Les imatges de les cues s'han difós per les xarxes socials i en un dels vídeos es pot veure una ambulància de la Creu Roja de transport sociosanitari aturada sense poder circular.



La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha manifestat que és "prematur" fer cap balanç per la situació que s'ha viscut avui al carrer Sant Andreu recordant que fa sis mesos que no hi havia cues perquè no hi havia activitat escolar. Marsol ha declarat que divendres o dilluns es decidirà quan es posa fi a la prova pilot de sentit únic que havia de prorrogar-se fins a final de setembre i ha destacat que molt probablement el carrer tornarà a tenir trànsit en els dos sentits amb mesures de vigilància més restrictives, com ja va comentar divendres passat després de la reunió que va mantenir amb la cònsol d'Escaldes, Rosa Gili.



Conxita Marsol ha assenyalat que aquest matí s'ha desplaçat amb el cònsol menor fins al túnel del Pont Pla on ha pogut comprovar les cues que s'han format amb la tornada a l'escola i ha destacat que no són comparables amb les que es produeixen a la carretera de l'Obac i a l'avinguda Fiter i Rossell i ha incidit que "el carrer Sant Andreu no és el problema de trànsit del país, n'hi ha de més greus".



El comú d'Escaldes ha fet públic un comunicat per destacar que la situació viscuda avui pel tancament d'un sentit del trànsit al carrer Sant Andreu "era previsible i prevista d'un col·lapse considerable, amb circulació molt densa i molt dificultosa". La corporació escaldenca remarca que la situació "es pot agreujar" quan comencin les classes els alumnes de secundària i resta d'ensenyament ja que coincideixen en la mateixa franja horària després de comprovar que avui ja hi ha hagut problemes "notables" amb un inici de curs esglaonat i parcial.



Escaldes demana a Andorra la Vella que finalitzi ja la prova i torni els dos sentits al carrer recordant que aquest va ser el compromís que Conxita Marsol va manifestar a Rosa Gili en el cas de produir-se un col·lapse que el comú escaldenc assenyala que "el supòsit és justament aquest".

