Cues en l'entrada a l'escola andorrana d'Escaldes

Uns 6.000 alumnes de maternal i primera ensenyança han començat el curs escolar aquest matí

L'entrada dels alumnes de l'Escola andorrana d'Escaldes ha provocat cues i un petit retard en la incorporació a les aules per l'acumulació dels alumnes a la mateixa hora. Els escolars estaven convocats en un primer torn a les 8.45 hores i un segon torn a les 9 hores però segons han comentat els pares han coincidit alumnes dels dos torns perquè en ser el primer dia alguns escolars no sabien ni quina era la seva aula ni el seu professor i això ha alentit l'entrada dels quasi 800 matriculats al centre.



Els escolars estaven convocats per diferents punts d'accés tant per la plaça dels dos Valires com per l'avinguda Fiter i Rossell segons la carta que s'ha enviat als pares però tot i així s'ha produït certa confusió i alguns alumnes han entrat a classe minuts després de les nou. Els pares han afirmat que les aglomeracions s'han generat perquè s'ha hagut de fer fila per respectar les mesures de seguretat i distanciament i en d'altres ocasions les famílies feien grups per parlar quan no hi havia cap restricció.



El total d'alumnes que han tornat avui a les aules frega els 6.000 matriculats en maternal i primera ensenyança de totes les escoles, dels quals uns dos milers pertanyen al sistema andorrà. La incorporació als centres educatius es completa dilluns amb l'inici de les classes de segona ensenyança, batxillerat i formació professional quan es finalitzi el cribratge per detectar contagis de la Covid-19 que s'està fent ara. El global d'escolars a les aules serà llavors de 11.376 infants, un 4% més que l'any passat. La directora de l'escola andorrana, Maite Casals, ha afirmat que el retorn al sistema andorrà "s'ha realitzat amb bona nota i estem contents" i ha posat en relleu que en les pròximes tres setmanes "els centres avaluaran les necessitats dels infants i el procés d'adaptació a les aules".



A Sant Julià els més petits han estat els que més resistència han oposat per separar-se dels pares, que s'han quedat a la porta a l'espera que els infants fossin dirigits a les aules. El centre ha dividit els infants de maternal, primer, segon i tercer cicle, que han entrat de manera ordenada gràcies als professors encarregats de conduir els escolars.



Uns 270 alumnes d'infantil i primària del col·legi Maria Moliner s'han incorporat aquest matí a les aules "amb normalitat" dins de la situació que provoquen les mesures sanitàries que s'han de seguir en una jornada que el director del centre, Francisco Javier Alfaya, ha indicat que l'entrada ha estat una mica més lenta de l'habitual perquè sempre el primer dia de classe és "més complicat" per a les famílies i els nens. El director ha explicat que els pares han hagut de fer una fila i això pot haver donar sensació d'acumulació de gent però que no hi ha hagut cap problema. El centre comparteix edifici amb l'Escola andorrana d'Escaldes però les entrades s'han fet per punts diferents ja que els alumnes del sistema espanyol han accedit a classe pels patis i a més disposen d'una escala d'us específic separada dels escolars del sistema andorrà, segons ha especificat el responsable del col·legi.



Alfaya ha assenyalat que gairebé la total dels escolars matriculats han iniciat el curs avui amb algunes excepcions de pares que han comunicat al centre que els fills encara no s'han fet la prova TMA de la Covid-19 i que no els portaran al col·legi fins que no tinguin el resultat.

