Mercat d'artesania i productes locals a Encamp

Les parades s'instal·laran a la plaça Sant Miquel i l'entorn des de divendres a diumenge

Actualitzada 09/09/2020 a les 16:18

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp organitza el quart mercat d'artesania i productes locals amb parades que estaran instal·lades des de divendres a la tarda fins diumenge a la plaça Sant Miquel i l'entorn. La corporació destaca que allarga la temporada d'estiu amb aquesta proposta que inclou música, sortejos d'experiències i vals de compra per fer servir en establiments de la parròquia i que vol que serveixi per dinamitzar les caps de setmana com ha fet amb els tres que ja s'han celebrat, un a Encamp i un al Pas de la Casa.