La Sagrada Família retirarà l'ús de la mascareta a les aules en pocs dies

El centre rebrà avui el llistat dels escolars que s'han fet les proves i les eliminarà de les classes quan se sàpiga si tota la unitat de convivència ha passat pel cribratge

Actualitzada 09/09/2020 a les 10:08

Redacció Andorra la Vella

El col·legi Sagrada Família d'Escaldes-Engordany traurà les mascaretes als alumnes que s'hagin fet les proves TMA o PCR i que hagin obtingut un resultat negatiu per grups de convivència. Així ho ha declarat al Diari la directora del centre, Meritxell Vidal, qui ha explicat que l'ús obligatori de la mascareta a tots els escolars del centre s'ha imposat com a mesura de prevenció, ja que estan a l'espera de rebre avui totes les llistes del Govern dels nens i nenes que han passat pel cribratge. L'objectiu de la Sagrada Família és anar traient-les per grups i eliminar-les definitivament quan es sàpiga que tota la classe s'hagi realitzat les proves.



La mesura de fer obligatòria la mascareta a tots els alumnes en tot el recinte, haguessin participat en el cribratge o no, es va informar els pares la setmana passada. La direcció els va explicar que s'aplicaria perquè no tenien constància dels alumnes que havien participat i dels que no i que s'aplicaria, almenys, durant tot el setembre.

#6 Familiar

(09/09/20 16:35)



#5 Normalitat i fora estupideses!

(09/09/20 15:34)



#4 Quirse

(09/09/20 15:15)



#3 Escèptic

(09/09/20 13:12)



#2 Clar que si, clar...

(09/09/20 12:36)



#1 Profeta

(09/09/20 10:52)