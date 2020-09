La policia deté un home per maltractar la parella durant una discussió conjugal

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

El cos de policia va detenir dilluns de la setmana passada un home, resident de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic.



Segons va informar, els agents van ser requerits en un domicili particular per una desavinença conjugal que va acabar derivant en una agressió per part de l’arrestat envers la parella. Aquesta és una de les actuacions més destacades que figuren al balanç de detencions de la darrera setmana, durant la qual es va arrestar un total de 12 persones.



En el comunicat també hi consta la detenció divendres d’un home, resident de 19 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral i la funció pública. Tal com van explicar des del departament, una patrulla va ser requerida per una agressió entre dos homes. L’arrestat discutia amb una noia i en aproximar-se un conegut per calmar la situació aquest va ser agredit amb diversos cops de puny al rostre. En el moment de la detenció del jove es va resistir de forma pacífica i va desobeir els agents interventors.



Durant la darrera setmana la policia també va controlar dos homes, no residents de 28 i 52 anys, per un delicte contra la funció pública en desobeir una ordre d’expulsió administrativa del Principat per un període de tres i cinc anys, respectivament.



Quant a les detencions per delictes contra la seguretat en el trànsit, es va arrestar set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol i una altra per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar i posseir 0,6 grams de marihuana.