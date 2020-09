La dona desapareguda estava en un hotel situat a l'Alt Urgell

Els mossos d’esquadra van localitzar-la diumenge a última hora del vespre

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:48

Redacció / Agències Andorra la Vella

Els mossos d’esquadra van localitzar diumenge a última hora del vespre la dona que va desaparèixer divendres passat a Montferrer i Castellbò. Tal com van informar els agents catalans, l’Ana, segons figurava en l’avís emès pel cos, va aparèixer sana i estàlvia en un establiment hoteler de la comarca de l’Alt Urgell, després de veure a les xarxes socials el cartell de recerca.



El cos d’ordre català havia engegat una investigació per trobar la desapareguda amb la col·laboració de la policia d’Andorra, ja que una de les hipòtesis amb les quals es treballava era que es podria trobar al Principat, tenint en compte que l’última vegada que la dona va ser vista pels seus coneguts va ser divendres al matí conduint un BMW de color blanc amb matrícula andorrana. Per la seva banda, el departament de policia del país tenia previst iniciar la recerca de la desapareguda en diferents establiments hotelers del Principat, per si hagués decidit allotjar-se en un.



L’ara ja retrobada té 44 anys, fa 1,65 metres d’alçada, té el cabell llarg, llis i ros, i els ulls de color verd. El dia que va desaparèixer anava vestida amb texans, un polo verd i sabatilles. La policia autonòmica de Catalunya i la guàrdia civil espanyola van difondre a través de les xarxes socials el cartell de cerca amb la seva foto i les característiques físiques per sol·licitar la col·laboració de la ciutadania, per si alguna persona l’havia vist, i agilitzar el procés d’investigació. Així doncs, en el moment de la troballa, els mossos d’esquadra van anunciar a través de Twitter la seva localització i van agrair a la ciutadania la seva col·laboració.