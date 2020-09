L'ocupació hotelera cau al 53% la primera setmana de setembre

La Massana ha estat la parròquia més sol·licitada

Actualitzada 09/09/2020 a les 19:40

Redacció Andorra la Vella

L'ocupació hotelera ha caigut fins al 53,57% durant la primera setmana de setembre. Les dades, facilitades per la Unió Hotelera (UHA), són amb el 80% dels establiments oberts, on destaca la Massana com a la parròquia amb més ocupació, amb un 72,99%. De lluny la segueix Andorra la Vella, amb un 63,27% i Escaldes-Engordany amb un 63,17%. Encamp ha fregat la meitat de l'ocupació amb un 49,97% mentre que Ordino, Canillo i Sant Julià han estat les que menys ocupació han tingut amb un 41,46%, un 28,76% i un 25% respectivament.