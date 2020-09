L'Autoritat Financera garanteix que l'acord entre Assegur i el grup Crèdit Andorrà s'adequa a la llei

El PS havia expressat dubtes sobre la legalitat de l’operació de compra del 50% d’Assegur Diversos

Pere López Pere López havia demanat detalls sobre l'acord entre Crèdit Andorrà i Assegur Eduard Comellas/Consell General

Actualitzada 09/09/2020 a les 13:45

Dolors Moreno Andorra la Vella

El director general de l’Autoritat Financera, Ramón López, assegura que l’adquisició del 50% d’Assegur Diversos SA per part d’Actiu Assegurances SA (del grup Crèdit Andorrà) “no infringeix la prohibició establerta a l’article 51 de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra i s’adequa a la legislació vigent”. Ho va en resposta a les quatre preguntes formulades pel conseller socialdemòcrata Pere López, que va sol·licitar informació sobre l’operació al Govern en dubtar de la seva legalitat. López al·legava que la llei fixa que les participacions directes o indirectes de les entitats bancàries en entitats asseguradores i reasseguradores no poden superar el 25% del capital i demanava detalls sobre l’acord. La reposta de l’Autoritat Financera es limita a defensar l’adequació a la llei de l’adquisició perquè justifica que la normativa que regula l’organisme els impedeix donar informació “confidencial” a les autoritats i que, en conseqüència, no pot contestar dues de les quatre preguntes formulades pel conseller del PS.