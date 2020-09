Josep-Delfí Guàrdia assumeix la presidència del TC

Jean-Yves Caullet ocuparà el càrrec de vicepresident amb els canvis que s'han fet avui

Actualitzada 09/09/2020 a les 16:33

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal Constitucional està presidit des de dilluns per Josep-Delfí Guàrdia Canela que assumeix el càrrec que ocupava Dominique Rousseau, que es manté com a magistrat, segons ha informat avui l'òrgan.



El càrrec de vicepresident serà ocupat per Jean-Yves Caullet amb els canvis que s'han fet a l'Alt Tribunal, del qual també forma part el magistrat Joan Manel Abril. Guàrdia va jurar com a magistrat del TC el 2017.