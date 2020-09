"Bona part de la població" estarà vacunada en un any

Martínez Benazet confia que vagin arribant a partir del desembre diferents fòrmules per immunitzar contra la Covid-19

Joan Martínez Benazet considera que bona part de la població pot estar vacunada contra la Covid-19 en un any amb les diferents dosis que aniran arribant dels laboraratoris que treballen arreu del món per frenar la malaltia, ja que ha recordat que Andorra tindrà vacunes tal com les vagin rebent França i Espanya pels acords de distribució que s'han assolit amb els dos països. El ministre de Salut s'ha referit a la fabricació de vacunes arran de l'aturada de les proves amb la vacuna de la universitat d'Oxford que és la primera que havia de subministrar-se al Principat i ha comentat que no és una bona notícia perquè un pacient ha tingut una reacció adversa però té una lectura positiva perquè demostra que les farmacèutiques no estan obviant el procés per fer la fòrmula i estan seguint les normes de seguretat en els assajos amb les persones.



El titular de Salut ha indicat que no sap si hi haurà retard en la fabricació de la vacuna d'Oxford, que s'esperava per a final d'any, per aquesta interrupció de les proves però que Andorra tindrà dosis per al 15% de la població quan estigui disponible per als països veïns "i ens anirà molt bé sigui al desembre o al gener. Serà un tallafoc important per a la malaltia". Martínez Benazet ha recordat que a aquesta partida s'afegirà la que pugui arribar a la primavera de les fòrmules que treballen altres laboratoris i com a resultat de formar part del projecte Covax de l'OMS que garanteix la distribució equitativa de vacunes a tot el món. I ha insistit que els experts asseguren que aquest virus es quedarà entre la població i, per tant, la vacuna i la investigació sobre la patologia serà necessària durant temps.



Aturada dels assajos

Les proves de la vacuna del laboratori d'Oxford contra la Covid-19 que havia d'arribar a Andorra a final d'any han quedat interromputs per la reacció adversa que ha tingut un dels pacients que participava en els assajos que es trobaven a la fase final, segons ha anunciat la farmacèutica AstraZeneca. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va tancar un acord amb el ministre espanyol, Salvador Illa, perquè el Principat rebi via Espanya la vacuna que s'esperava que estigués enllestida a finals d'any.



L'empresa ha fet públic que les proves queden aturades temporalment davant els efectes secundaris nocius que ha presentat una de les persones que ha rebut la vacuna contra el coronavirus per revisar les dades de seguretat del procés tot i que no ha donat cap detall sobre el problema que ha patit el pacient.

