Govern busca una solució per evitar el col·lapse als busos amb l'inici del curs

Els criteris sanitaris i el fet que les companyies no es puguin desdoblar compliquen la tasca

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:25

Anna Ribas Canillo

El Govern treballa a contrarellotge, i amb poques opcions sobre la taula, per intentar evitar un futur col·lapse en algunes línies de bus amb l’inici del curs escolar. Així ho va indicar ahir al Diari el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que va destacar que “des del Govern som molt conscients que el fet de no poder disposar de major capacitat pot generar algunes molèsties o situacions en què no tot­hom que està esperant l’autobús pugui accedir-hi”.



Amb tot, i davant de la petició de les companyies d’autobusos del país d’ampliar l’aforament dels vehicles, va subratllar que “la capacitat dels autobusos respon a criteris sanitaris”. I va afegir que “el ministre Benazet ens ha insistit que, com passa en altres països, un dels principals focus de contagi és el transport públic”.



Ara, amb la mirada fixa al 14 de setembre, va apuntar que “intentarem tornar-ho a valorar, ja que hi ha un nombre important d’estudiants [especialment de secundària] que es desplaça amb el bus lliure”. De fet, tal com va manifestar, és un dels temes que es tractaran avui en la reunió de consell de ministres, “però mai posarem en risc els criteris sanitaris, que són els que han de prevaldre, perquè si no s’exposaria la població a un possible increment de nombre de contagis”. Així, l’executiu treballa per trobar un “equilibri” entre el nombre d’usuaris i la voluntat de minimitzar el nombre de contagis.



Però encara no han trobat la fórmula màgica, ja que augmentar el nombre de vehicles en les hores de més afluència, tant per als alumnes com per a la gent que va a treballar, no és una opció. “Hem parlat amb les companyies de la possibilitat de desdoblar-se però no és possible, ja que no tenen suficient flota per fer-ho”, va comentar Gallardo. “A més, acostuma a haver-hi dificultats en algunes hores en concret i en algunes línies, no és a tot arreu”, va detallar.



“És evident que la tornada a l’escola a partir de demà [avui] però sobretot a partir del dia 14 és un repte important perquè incrementa, i molt, en unes hores puntuals, el nombre de persones que utilitzen el transport lliure”, va confessar el ministre. Tanmateix, va subratllar que “en parlarem demà [avui] a Govern i intentarem trobar una solució per donar resposta a aquest problema, però sempre a partir de criteris sani­taris”.



D’altra banda, va recordar que ja s’havia intentat recuperar l’aforament dels autobusos quan les dades ho van permetre: “Quan vam recuperar certa normalitat vam augmentar la capacitat dels vehicles però la vam tornar a reduir al 50 per cent quan van començar a pujar el nombre de casos de coronavirus una altra vegada, i sanitàriament es va fer aquesta recomanació.”

#3 peis peis

(09/09/20 08:30)



#2 Jep

(09/09/20 08:20)



#1 Daniel

(09/09/20 07:31)