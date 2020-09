Els controls per cobrar l'IGI a la duana començaran aviat

En les pròximes setmanes estarà a punt el sistema simplificat per declarar

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:51

Anna Ribas Canillo

El control per cobrar l’IGI dels productes dels quals els residents demanen tax free s’intensificarà en els pròxims dies. Així ho va explicar ahir al Diari el ministre portaveu, Eric Jover, que destacava que la supervisió a la duana andorrana començarà de manera imminent, ja que “a partir del dia de Meritxell comença el retorn a la normalitat per part de moltes activitats”. A més, va destacar que “durant les pròximes setmanes també estarà a punt el sistema per simplificar la declaració per part dels residents que vulguin parar a la frontera a fer la declaració de l’IGI, i ara ho anirem iniciant amb més força”.



Tot i no tenir dades objectives, Jover destacava que “tenim la sensació que no tothom compleix amb les seves obligacions”. Però valorava que “no necessàriament s’està incomplint per mala voluntat, sinó per manca d’informació”. Per això, l’executiu vol “reforçar la informació a través de diferents accions publicitàries perquè tothom en sigui conscient i facilitar la tasca a qui vulgui declarar”.



Ja fa una setmana que el Govern va manifestar la voluntat de reforçar els controls a la duana andorrana per comprovar que els residents que demanen el retorn dels impostos d’altres països subjectes a la mercaderia comprada declarin l’IGI a Andorra quan el producte adquirit supera els 300 euros. En cas que la compra sigui superior als 900 euros han de fer la declaració corresponent independent de si s’ha deduït l’IVA o no. L’objectiu de la mesura és que el comerç del país recuperi competitivitat.