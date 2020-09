El Vaticà tanca la porta a l'avortament

El nunci apostòlic encoratja “al respecte de la vida humana” durant l’homilia al santuari

Actualitzada 09/09/2020 a les 06:15

Adrià Esteban Canillo

Després d’haver revelat, sense entrar en detalls, la trobada que van mantenir el cap de Govern, Xavier Espot, amb el secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolín, el nunci apostòlic, Bernardito Cleopas Auzas, va tornar a prendre ahir la paraula durant la missa del Dia de Meritxell. I si bé dilluns, durant l’entrega de les cartes credencials, va deixar entreveure una aproximació de posicions entre el Principat i la Santa Seu, ahir Auzas va tancar la porta a cap altra interpretació sobre l’avortament que la ja coneguda per l’Església catòlica en fer referència al “respecte de la vida humana” en una homilia marcada per les restriccions sanitàries.



“La identitat pròpia del Principat no es comprèn si es desvincula de les seves arrels cristianes. El seu reconeixement ha d’impulsar a mantenir-les [...] encoratjant el respecte a la persona humana, el sentit profund de la llibertat i la justícia, la valoració de la institució familiar i el respecte de la vida humana”, va pronunciar el representant del Sant Pare al país. En aquest sentit, aprofitant la seva estada a Andorra, el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va cedir-li el protagonisme de l’homilia. Precisament, l’arquebisbe de la Seu d’Urgell va precedir-lo en un discurs en què també va reivindicar l’enfortiment dels “lligams històrics i antiquíssims” que uneixen el Vaticà i Andorra, claus per a la conservació de la “llengua, la cultura i la sobirania”.



Així mateix, Vives també va guardar un record pels difunts de coronavirus, “especialment a tots aquells que han hagut d’enterrar-se sense tancar el procés de dol”, va adreçar-se a tots els pelegrins que enguany van seguir la festivitat des de les seves llars i va reconèixer la tasca de sanitaris i entitats sense ànim de lucre durant la pandèmia. Paral·lelament, mossèn Ramon de Canillo va tenir unes paraules perquè “no oblidem de comunicar-nos” en una era “banyats per tanta tecnologia”, i va demanar a les autoritats presents d’“invertir prioritàriament en educació i donar un cop de mà en l’àmbit sanitari”.



Les explicacions d’Espot

Al seu torn, el cap de Govern va reconèixer ahir que el mes de gener passat es va desplaçar al Vaticà per reunir-se amb Parolín. “La trobada va servir per explicar a un alt dignatari de la Santa Seu els principals reptes del país i lògicament es va parlar de la situació de l’avortament al país”, va afirmar Espot, qui va emmarcar l’encontre “en l’absoluta normalitat” de les relacions bilaterals. Tot i no entrar al fons d’un dossier sempre espinós per a l’executiu, Espot va assegurar que el cardenal en va “prendre nota”, sense amagar que “la defensa al dret de la vida és un dogma de fe de l’Església catòlica”. Sobre aquesta qüestió, tampoc passa desapercebut que la reunió va celebrar-se un mes abans de l’entrada en vigor del servei d’atenció integral a la dona, una mesura de la qual Espot no va exposar el feedback que va rebre del Vaticà però que va reivindicar de nou “com un pas endavant molt significatiu”.

Més contundent es va mostrar el líder de l’executiu en al·lusió a les crítiques del PS pel fet que no fos de domini públic una reunió que nou mesos més tard ha transcendit. “No tinc cap obligació legal, ni tan sols ètica, d’informar de les meves reunions al president del grup parlamentari del PS, sinó que la meva obligació és defensar els interessos del país”, va manifestar Espot, qui va advocar per la “discreció” el primer cop que va tenir per “seure i parlar de forma distesa” amb el secretari d’Estat del Vaticà.



Minuts abans, el president del grup parlamentari del PS, Pere López, havia expressat la seva “gairebé estupefacció” per assabentar-se a través d’Auzas de l’existència de la mencionada reunió. “No entenem que un tema d’interès públic s’hagi mantingut en secret sense cap mena de comunicació”, va assegurar el dirigent del PS, que va sostenir que al llarg del 2021 “buscarem la fórmula, potser a través d’un mecanisme de participació ciutadana, per tornar a situar el debat en l’esfera pública”. Per la seva banda, el president del grup de DA, Carles Enseñat, va catalogar de “normalitat institucional” la trobada, mentre que des de la formació liberal Ferran Costa va desmarcar-se del procés de participació ciutadana que vol engegar el PS com “una renúncia” que van haver d’assumir en formar coalició. En darrer lloc, des de CC Carles Naudi va demanar no obrir “debats desestabilitzadors”.

