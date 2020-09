El Programa Focus inclou la formació del Cos de Voluntaris per la Natura

La nova edició comença al setembre i s'allargarà fins al juny

Actualitzada 09/09/2020 a les 11:19

Redacció Andorra la Vella

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior ha posat en marxa una nova edició del programa Focus 16-20, que incorporarà la formació del Cos de voluntaris per la Natura, organitzat amb el comú de la Massana.



La iniciativa es fa per fomentar l'ocupabilitat per a joves que han acabat l'ensenyament obligatori i que no han tingut certificació per seguir amb la formació acadèmia. La nova edició comença aquest mes i s'allagarà fins al juny.



Els requisits i la documentació per a inscriure's es poden consultar en l'apartat web del ministeri d'Educació, adreçar-se al Programa Focus 16-20, a la Plaça de l'Església de la Massana, trucar al 816 693 o enviar un correu electrònic a focus16_20@govern.ad.