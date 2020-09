El cribratge detecta 10 escolars amb la Covid-19

Els alumnes que no s'hagin fet la prova podran realitzar-la el 13 de setembre a l'stop lab de Prat de la Creu

Cribratge alumnes Els alumnes de primària del sistema educatiu andorrà se sotmeten a les proves de cribratge

Actualitzada 09/09/2020 a les 18:45

Redacció Andorra la Vella

Deu alumnes de primera ensenyança han donat positiu per coronavirus segons els resultats extrets del cribratge escolar. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha explicat que, dels 4.232 infants cridats a fer-se les proves més de 3.800 hi han assistit, un 91% del total. Així mateix, 1.044 estudiants de segona ensenyança dels 1.112 que el Govern tenia previstos per ahir van passar per l'stop lab de Prat de la Creu, un 94,3%. Pel que fa als docents, 2.000 dels 2.820 que hi ha al país s'han fet les proves, dels quals només la mestra del Pas de la Casa ha donat positiu. Vilarrubla ha celebrat aquests resultats, especialment en el de cas dels professors.



La titular d'Educació també ha detallat que el contacte amb els pares quan un resultat és positiu es fa ràpidament, mentre que els casos negatius la comunicació és a través d'un missatge de text. Totes les famílies que no hagin rebut l'SMS poden escriure un correu electrònic a infoeducacio@educand.ad. Així mateix, els alumnes que no hagin participat en el cribratge i que vulguin fer-se les proves podran realitzar-les el diumenge 13 de setembre a Prat de la Creu.

#1 Professors, sigueu responsables

(09/09/20 18:38)