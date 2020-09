El coronel Gutiérrez Vargas, nou conseller d'Interior a l'Ambaixada d'Espanya

Àngel Ros ha lloat la tasca del seu predecessor i ha condecorat a dos agents de la Guàrdia Civil

Adrià Esteban Andorra la Vella

El coronel Fernando Gutiérrez Vargas ha agafat avui les regnes de la conselleria d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra en substitució del també coronel José Maria Macias Vargas Machuca, que finalitza la seva missió diplomàtica a Andorra després de tres anys de servei. L’acte de relleu d'aquesta tarda, que ha estat presidit per l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, també ha servit per condecorar al tinent Juan Antonio Caballero i al sergent Jesús Ángel Blanco Acosta per la seva tasca desenvolupada al Principat.



Ros ha destacat la dimensió “legal i humana” de l’equip d’agents de la guàrdia civil, ha posat en valor les dificultats per sobreposar-se a la pandèmia i ha mencionat la col·laboració bilateral en matèria de seguretat, com és el cas de la planificació de la Cimera Iberoamericana.