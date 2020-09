Comença el curs més atípic

Actualitzada 09/09/2020 a les 09:22

Nervis, comiat amb els familiars, algun plor i moltes ganes de tornar a començar. Milers de nens i nenes de guarderies i escoles del país han retornat avui a les aules per iniciar un curs ben atípic marcat per la Covid-19. Alguns no havien trepitjat una classe des del passat març, quan es van tancar els centres escolars, mentre que d'altres ho havien fet unes setmanes al juny.



A Sant Julià els alumnes majors de 6 anys de l'escola andorrana que s'han fet proves TMA o PCR han entrat a l'escola amb mascaretes, tot i que una vegada dins el centre i agrupats amb els nous companys d'aula, amb qui formaran els grups de convivència, se les han pogut treure. La resta hauran de seguir el protocol i dur la mascareta en tot moment i guardar la distància de seguretat durant 14 dies amb els altres infants. Els més petits han estat els que més resistència han oposat per separar-se dels pares, que s'han quedat a la porta a l'espera que els infants fossin dirigits a les aules. El centre ha dividit els infants de maternal, primer, segon i tercer cicle, que han entrat de manera ordenada gràcies als professors encarregats de conduir els escolars.



Al col·legi Sagrada Família d'Escaldes-Engordany també ha iniciat el curs amb una particularitat respecte als altres centres, i és que tots els nens i nenes s'han presentat amb la mascareta, la qual hauran de dur durant almenys tot el setembre, per ordre del centre. L'escola ha posat a disposició tres entrades per agilitzar el ritme, on s'han repartit als nens de P3 fins a 4t de primària, tot i que 1r i 2n de primària han accedit per un lateral, i 5è i 6è ho ha fet per una altra banda.



A l'escola francesa d'Escaldes-Engordany pares i nens s'han reunit aquest matí a la porta d'entrada, entre algunes queixes de progenitors per l'embús que s'ha format a l'hora de fer l'entrada al centre. De fet, l'accés s'hauria d'haver fet entre les 8.45 i les 9 hores, però 20 minuts després d'haver sonat el timbre els infants encara esperaven per poder entrar-hi. Alguns escolars s'han sorprès al veure les cintes que delimiten l'espai del pati i han mostrat les seves inquietuds per les limitacions que els impliquen les noves mesures adoptades per la pandèmia. Així mateix, aquesta escola és una de les que més polèmica ha generat en les darreres hores per la prohibició de deixar entrar al menjador a tots aquells infants que no s'hagin fet una prova TMA o PCR. En aquest sentit, alguns pares han declarat al Diari que la mesura els hi sembla correcta, tot i que d'altres estan descontents i han al·legat que la informació es va donar amb poc temps i per les xarxes socials.



Els infants que han compartit bus escolar estaran en un nucli a part. L'objectiu d'aquesta mesura és que si un escolar dona positiu només s'haurà d'aïllar i fer el seguiment epidemiològic a la resta d'alumnes del grup i no a tot el centre. Per tant, aquest any els escolars no han podran jugar i abraçar-se amb companys d'altres classes, ja que com marca el protocol del Govern, han de mantenir la distància de seguretat per evitar al màxim els contagis.



Els alumnes de segona ensenyança, Batxillerat, Formació Professional i els de la Universitat començaran el curs el pròxim dilluns, 14 de setembre, mentre que els estudiants del Lycée Comte de Foix encetaran les classes un dia després, el 15 de setembre. En aquest darrer centre serà obligatori dur la mascareta, portar una ampolla d'aigua o cantimplora d'ús individual, omplir la fitxa de traçabilitat amb les extraescolars i dur una còpia de l'assegurança escolar.