Acord de cooperació entre la policia i la Guardia di Finanza italiana

Actualitzada 09/09/2020 a les 12:54

Redacció Andorra la Vella

La policia va signar dilluns un acord de cooperació amb la Guardia di Finanza de la República italiana al despatx central del cos de seguretat andorrà. A l'acte hi van assistir amb la representació del General de Brigada d'Itàlia i el director de la policia del Principat. El protocol d'entesa té com a objectiu la col·laboració entre ambdós cossos a través de l'intercanvi d'informació, experiències i bones pràctiques, així com de formació i l'assistència mútua en benefici del personal de les dues institucions.



El cos de policia assegura que aquesta cooperació és clau per a la prevenció de delictes i per a la lluita eficaç contra els "perfils econòmics i patrimonials" de la delinqüència organitzada, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Així també, s'estableixen mecanismes per millorar la formació del personal en els procediments i les tècniques d'investigació a fi de garantir la màxima seguretat nacional i ciutadana d'ambdós països.