Suñé apel·la a la responsabilitat ciutadana per combatre la Covid

La síndica general ha ressaltat en el tradicional discurs la necessitat que ciutadans i polítics segueixin treballant per superar la crisi que ha causat la pandèmia

Actualitzada 08/09/2020 a les 17:08

Martí Pons

Alexandra Muratet Andorra la Vella

La síndica general, Roser Suñé, ha encetat el Dia de Meritxell amb el tradicional discurs que enguany per la Covid-19 s'ha celebrat al vestíbul del Consell General i no a la sala dels passos perduts de la Casa de la Vall per tal de poder mantenir la distància de seguretat entre els assistents. A causa d'aquestes restriccions, només 50 representants polítics han pogut acudir-hi presencialment, dels quals 28 han estat parlamentaris i part dels membres del Govern.



Suñé ha apel·lat a través del discurs a la responsabilitat ciutadana per tal que es compleixin les mesures a fi d'evitar més contagis del virus de la Covid. Així mateix, ha recordat a les 53 víctimes que han mort al país pel coronavirus i ha destacat que el Consell General treballa i treballarà "amb rigor per tal de dotar al Principat amb les millors eines per fer front de manera exitosa als reptes que se'ns plantegen" i per ser capaços de superar la crisi "que no podem donar per conclosa" i que permetrà "construir una societat més justa o igualitària".



La síndica també ha recordat el període de confinament que ha titllat "d'aturada traumàtica" i que "tant de bo no ens haguéssim hagut de trobar mai" i ha apel·lat a la capacitat d'aprendre de les febleses i les fortaleses que la pandèmia ha deixat entreveure en la societat. En aquest sentit, Suñé ha recordat a totes les institucions del país el deure d'oferir solucions, ja que "el nostre objectiu no pot ser cap altre que el bé comú", i del seu compromís de servir a la ciutadania. Per aquest motiu, la síndica ha fet una crida a recuperar el valor de la paraula i del silenci i ha acabat el discurs agraint a tots els ciutadans l'actitud "positiva i enèrgica" que han tingut durant la pandèmia i la implicació de tots els col·lectius que han garantit els serveis essencials a la població en tot moment.



El cap de Govern, Xavier Espot, ha compartit les paraules de la síndica i ha remarcat que “és un bon dia per celebrar els valors que hem demostrat més que mai, com la solidaritat, l’empatia i la cohesió”. En aquest sentit, ha afegit que “no només hem d’aprofitar un únic dia per reivindicar aquests valors, sinó que ho hem de fer el dia a dia”.



