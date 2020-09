Nou abonament anual de transport per als estudiants que vagin a Barcelona

L'empresa Direct Bus ofereix viatges a 16 euros per als alumnes del país que estudien la carrera universitària a la capital catalana

L'empresa de transport Direct Bus ha tret un nou abonament anual pels estudiants andorrans a Barcelona a un preu de setze euros per trajecte. El nou producte té la voluntat d'incentivar els viatges entre Andorra i la capital catalana i fomentar que els joves utilitzin el transport col·lectiu de passatgers. El requeriment per a poder adquirir aquest passi és tenir un carnet d'estudiant en vigor i comprar un mínim de 24 viatges a l'any. El director general d'Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, ha destacat que la promoció es fa també "tenint en compte que el Govern d'Andorra possiblement no atorgarà les subvencions habituals per aquest col·lectiu a causa de la pandèmia". Els estudiants que estiguin interessats a comprar l'abonament poden informar-se al web de la companyia, per telèfon al 805 151 o per WhatsApp al 610 750.

