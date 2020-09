Els infants que no s'hagin fet les proves no accediran al menjador de l'escola francesa d'Encamp

La decisió l'ha pres l'associació de pares del centre

Actualitzada 08/09/2020 a les 19:03

Redacció Andorra la Vella

Els infants majors de 6 anys que no s'hagin fet la prova de TMA o PCR no podran assistir al servei de menjador de l'escola francesa d'Encamp. Així ho ha decidit l'associació de pares del centre, que tampoc permetrà que cap familiar pugui accedir a la cantina com a mesura de seguretat arran de la pandèmia. Aquests escolars, tal com marca el protocol establert pel Govern, hauran de dur mascareta i mantenir la distància de seguretat durant 14 dies.



La resta d'alumnes de maternal i primària, segons l'associació de pares, farà servir el menjador en dos torns. Els infants esperaran al pati per entrar a la cantina i cada grup estarà vigilat per una monitora mentre que dins del menjador els escolars estaran amb el seu grup de classe i amb l'educador corresponent. Així mateix, s'assegurarà la higiene de mans i la desinfecció del mobiliari entre torns i no hi haurà activitats extraescolars.