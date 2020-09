Senyalitzacions de gàlib a tota la General 1

Actualitzada 07/09/2020 a les 13:11

↕️ S'instal·la una nova senyalització a tota la CG1 indicant l'alçada (gàlib) a la que es troben els panells de trànsit per així informar degudament als usuaris i seguritzar les nostres instal·lacions. pic.twitter.com/6Xayg3erSK — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) September 7, 2020

El servei de Mobilitat ha instal·lat avui en els panells informatius de la carretera general 1 senyalitzacions de gàlib. L'objectiu és que els usuaris que utilitzen la xarxa viària del país, especialment els conductors de vehicles de gran mida i pesants, sàpiguen l'alçada que fa cada un d'aquests aparells per tal que qualsevol camió o grua que la superi tingui la informació necessària i no circuli per aquest tram, i així evitar que quedin atrapats o causin desperfectes materials.