La policia deté un jove per agredir un altre

Els agents han efectuat un total de 12 detencions entre el 31 d'agost i el 6 de setembre

Policia Una patrulla de policia per Carlemany Fernando Galindo

Actualitzada 08/09/2020 a les 10:40

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir la matinada de divendres un jove de 19 anys per haver agredit diverses vegades a un altre jove, que era conegut seu. Els agents van ser requerits a Andorra la Vella per una baralla entre ambdós homes. El jove estava discutint al carrer amb una noia quan l'altre noi es va acostar per calmar la situació però va acabar rebent diversos cops de puny a la cara. La policia va intervenir i va arrestar a l'agressor que es va mostrar desobedient a les indicacions dels agents.



El cos de seguretat també van intervenir dilluns passat en un cas de maltractament en un domicili d'Andorra la Vella. La policia va detenir un home de 35 anys que arran d'una desavinença conjugal va acabar agredint la seva parella. Pel que fa a altres delictes, es van arrestar dues persones dissabte 5 de setembre per crebantar ordres d'expulsió del país. La primera es va produir a la capital, quan els agents van enxampar un turista de 52 anys que no podia accedir al Principat durant 5 anys, mentre que la segona detenció es va fer a Encamp, quan a les 3 de la matinada la policia va trobar un turista de 28 anys que tenia una ordre d'expulsió administrativa per un període de 3 anys.



Vuit persones més van ser detingudes la setmana passada per conduir sota els efectes de l'alcohol i/o de les drogues. Els agents van arrestar diumenge a mitjanit un home de 24 anys que conduïa amb una taxa d'alcohol d'1,76 grams per litre en sang, la xifra més elevada que s'ha detectat entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Així mateix, la policia va detenir un home de 32 anys per circular amb una taxa d'1,74 g/l i amb el permís de conduir suspès i a un turista de 70 anys que va donar positiu amb 1,70 g/l. Pel que fa al control d'estupefaents, un jove de 18 anys va ser enxampat durant una aturada rutinària on va donar positiu en la prova salivar i duia 0,6 grams de marihuana.