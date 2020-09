La Covid posa en dubte la partida per al multifuncional

Actualitzada 07/09/2020 a les 06:07

EL PRIMER DISSENY DE L'EDIFICI ÉS UNA PROPOSTA EN FORMA OVALADA I POLIVALENT

A l’espera que s’acabin de definir els timings, el ministeri de Turisme treballa en el projecte i el disseny de l’edifici multifuncional. L’executiu ja té sobre la taula una primera proposta, no definitiva, d’una empresa de Londres que ha dissenyat un edifici amb forma ovalada. Una de les característiques principals dels primers renders que ha visualitzat l’executiu és la polivalència de l’estructura, que permetria que s’hi duguessin a terme esdeveniments de diferents estils i àmbits i amb necessitats d’espai per a l’espectacle i de públic totalment canviants. Perquè això sigui possible, s’hi inclouen grades modulars que es podrien anar alternant per tal d’oferir més o menys cadires de públic en funció de l’esdeveniment que s’hi vulgui celebrar. Aquest és un dels punts clau del projecte, ja que la pretensió és encabir-hi tant espectacles de l’alçada del Cirque du Soleil, com la Fira d’Andorra la Vella o altres esdeveniments de caire esportiu i turístics que aportin un valor afegit al Principat. El que no s’inclou en el primer disseny del recinte multifuncional és el telefèric que hauria d’unir el centre d’Andorra la Vella amb el pic de Carroi. El projecte no està tancat i per tant no es pot descartar totalment que el giny acabi sortint del nou edifici.

El projecte estrella que el Govern havia prioritzat malgrat els canvis en les inversions previstes provocats per la crisi del coronavirus podria allargar-se més del que s’esperava. El recinte multifuncional que està previst construir al terreny que hi ha davant de l’edifici administratiu de l’executiu no té partida assegurada encara per als pressupostos de l’any vinent. En un inici, el Govern tenia clar que l’obra s’havia de tirar endavant argumentant que el projecte ajudaria a impulsar l’economia del país després del sotrac provocat per la Covid-19. La constant evolució de la pandèmia i la incertesa de l’impacte que tindrà en la temporada d’hivern, moment clau per al futur econòmic del Principat, han fet posar en dubte la partida pressupostària per iniciar els treballs del nou edifici. Habitualment, el Govern presenta els pressupostos per a l’any següent cap al mes d’octubre. Segons fonts consultades pel Diari, aquest any la voluntat de Finances és avançar aquesta data i fins i tot tenir tancats els comptes a finals d’aquest mes de setembre atenent la situació d’excepcionalitat que s’està vivint. Serà per tant en les pròximes setmanes quan l’executiu i els grups parlamentaris que li donen suport es reuniran amb la finalitat de decidir si es tira endavant amb la inversió ja per a l’any vinent, cosa que podria suposar que s’iniciessin en breu les obres, o si es deixa en espera. En tot cas, els treballs, un cop es comencin, s’allargaran probablement un parell d’anys. No es preveu, doncs, que es pugui inaugurar durant aquesta legislatura. Fins ara s’havia previst un plurianual entre el 2020 i el 2024 que ascendia a 10,5 milions d’euros, però el coronavirus ha fet replantejar la major part de les inversions.Un altre dels grans projectes que el Govern manté amb l’objectiu de tirar-lo endavant durant aquesta legislatura és l’heliport, entenent, com en el cas del multifuncional, que ajudaria a impulsar i recuperar l’economia del país a l’atreure turistes d’alt nivell adquisitiu. Les dues ubicacions prioritàries amb les quals treballa actualment el ministeri d’Economia són Beixalís i la Caubella, malgrat que el cap de Govern, Xavier Espot, va indicar que no es descarten tampoc altres ubicacions. Els estudis que han de determinar si els terrenys són idonis per dur-hi a terme la infraestructura, però, encara no s’han iniciat, de manera que el gruix important de la inversió, si es tirés endavant, tindria lloc a llarg termini. Segons el calendari que l’executiu s’ha marcat amb el pla d’inversions Horitzó 23, els estudis tècnics s’haurien de començar aquest segon semestre de l’any. L’objectiu és realitzar les proves acústiques de les ubicacions predeterminades i, si s’escau, analitzar el cost de la construcció de la infraestructura.