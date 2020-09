L'app anti-Covid necessitarà que un 20% de la població l'usi per ser efectiva

Primer es parlava de més del 50 per cent però s’ha vist que un percentatge menor és factible

Actualitzada 07/09/2020 a les 06:12

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

Encara que amb retard, la intenció del ministeri de Salut conjuntament amb Actua és començar a posar en marxa el mes que ve la prova pilot de la que serà l’app andorrana que permeti detectar possibles rebrots de coronavirus i identificar de manera instantània les persones que han estat en contacte amb els contagiats. Només amb un 20% de la població que faci servir aquesta app es considera que serà de gran utilitat.



Marc Pons, director d’Actua, explica que encara s’està acabant de treballar però que a l’octubre ja es faran les proves per convertir-la en una eina al servei de la salut de la població. Pons no li ha donat excessiva importància al retard en el disseny d’aquesta aplicació que ja funciona en molts països perquè, segons va explicar, a Andorra hi ha un equip humà de rastrejadors important que fan molt bé la seva feina “i per aquest motiu no hem tingut tanta pressió com en altres territoris on sí que hi ha un dèficit d’aquesta feina tan bàsica com és rastrejar les persones que han estat en contacte amb positius”.



Pons va justificar que s’ha volgut prendre una decisió sense presses per poder valorar els resultats dels diferents models que ja estan funcionant. Així, el francès o noruec no han acabat de funcionar, mentre que l’app espanyola o suïssa són les més precises pel que fa a aspectes com la confidencialitat, pedagogia, educació i blindatge de les dades personals.



Els experts andorrans ja no són tan ambiciosos i han rebaixat del 60 al 20% la xifra mínima òptima perquè l’aplicació sigui eficaç en la lluita contra la pandèmia, encara que, lògicament, es treballarà de forma intensa per aconseguir el màxim d’usuaris. A l’obrir l’app espanyola, batejada com Radar Covid, es dona certa informació sobre el funcionament de l’aplicació, es recorda el seu total anonimat (si arribés un avís, tampoc diria quan i on es va produir el contacte; únicament que aquest va tenir lloc) i es presenten una política de privacitat i unes condicions d’ús que cal acceptar per continuar. Perquè funcioni, el telèfon ha de tenir activat el Bluetooth. És possible desactivar el Bluetooth en qualsevol moment per aturar el rastreig voluntari. L’app assigna a cada telèfon un número aleatori per poder avisar en cas de contacte. Si es rebés un avís, únicament se’ns diria que hem estat en contacte amb una persona que ha donat positiu, però mai serà identificada ni es coneixerà el lloc o l’hora.

