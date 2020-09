Actualitzada 07/09/2020 a les 11:29

PREOCUPACIÓ DEL SECTOR PER COM AFRONTAR LA TEMPORADA D'HIVERN

Els establiments d’oci nocturn es mostren preocupats per com afrontaran la temporada d’hivern amb la restricció del 50% de l’aforament a l’interior dels locals i l’obligatorietat de tancar a la una de la matinada. “Nosaltres tenim un espai molt petit a l’interior de l’establiment i amb la normativa del Govern no sé com anirà la temporada d’esquí”, van afirmar des d’un local del centre històric. I van afegir que confien que la gent vingui igual, “que prefereixin passar una mica de fred i poder fer la cervesa a la terrassa per desconnectar, ja que a l’interior només tenim quatre taules habilitades per la restricció”.



En la mateixa línia, Do Nascimento va manifestar que “la temporada pinta molt malament. Si des de l’executiu no aixequen alguna de les mesures i ens permeten treballar amb més capacitat, molts establiments no podran aguantar”. Tanmateix va exposar que “en el nostre cas encara podem aguantar gràcies als estalvis i la clientela fixa que tenim, que malgrat que faci fred seguiran venint a prendre alguna cosa”.



D’altra banda, Estela va indicar que “de moment l’establiment es mantindrà tancat perquè no tenim la garantia de poder obrir i cobrir totes les despeses mentre hi hagi les limitacions i restriccions”.

Els establiments d’oci nocturn es rebel·len contra les sancions imposades pel ministeri de Salut. D’aquesta manera, els locals als quals s’ha obert un expedient tenen previst recórrer-los si cal a la Batllia per evitar el pagament de la multa, que en primera instància ascendeix a 1.001 euros. Aquest és el cas d’un establiment del Centre Històric de la capital, que va afirmar al Diari que els ha arribat una sanció per tenir el local obert més enllà de la una de la matinada el primer cap de setmana que entrava en vigor la nova normativa. “Ens van multar perquè no teníem la porta tancada amb clau, nosaltres ja ho teníem tot recollit i la gent havia marxat però faltaven dues noies que estaven al servei i els faltava pagar les consumicions”, van indicar des del local. Per aquest motiu, “anirem a la Batllia per defensar la nostra posició”.En el mateix cas es troba la cocteleria l’Atelier, a la qual van sancionar el mateix dia i, arran de l’expedient, ha decidit tancar indefinidament. “Ens acusen de tenir 30 persones dintre del local, quan per dimensions no hi caben, que els clients estaven drets i encara servíem copes, quan des de l’aplicació del decret tanquem la barra a les 00.30 perquè els clients s’acabin les consumicions i marxin”, va exposar el propietari, Aitor Estela. I va manifestar que “la sanció ha estat fora de context, injusta i desproporcionada, si hagués passat a les tres de la matinada, hauríem pagat, però creiem que és un despropòsit i per això l’hem recorregut”.Al seu torn, el propietari del bar 4 i Tres, la Kapital i el Monopol, Carlos do Nascimento, va afirmar que li han obert dos expedients en un local i un en un altre per tenir els clients de peu consumint i sense mascareta. “La primera va ser de 1.001 euros i la segona de 3.000, entre les tres he de pagar 5.000 euros i, sens dubte, tinc previst recórrer a la justícia dilluns”, va explicar.Des del sector de l’oci consideren que el Govern hauria d’haver donat uns dies de marge perquè els establiments es poguessin adaptar a la nova normativa. “Necessitàvem un període d’adaptació al decret, els clients comencen a venir al local a mitjanit i a l’hora de tancar no volen marxar. Considerem que va ser un despropòsit venir el primer dia i sancionar-nos per deu minuts, no hi va haver consideració”, van expressar des d’un establiment del barri antic.Do Nascimento també va posar en relleu que “les sancions són exagerades, nosaltres no som el problema. A mi m’estan demanant que contracti més personal per evitar més sancions, però sembla que no vegin que amb la poca facturació que hem tingut aquest estiu no podem contractar més gent”. Així doncs, va assenyalar que durant la temporada “hem facturat un 40% menys que en altres anys, i jo encara he tingut sort, hi ha companys que no podran aguantar i hauran de tancar el negoci si seguim així”.A més, Estela va afirmar que el gruix de facturació ha davallat notablement respecte a l’any passat. “Estàvem destinats a això, només ens han deixat dues hores de servei i ens han tret la franja horària més potent”, va dir.