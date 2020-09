Tretze ambaixadors, entre ells el nou representant de França a Andorra, han entregat avui les acreditacions a l'arquebisbe Joan-Enric Vives

El Copríncep Vives rep les cartes credencials del nunci apostòlic El Copríncep Vives amb el nunci apostòlic, Bernardito C. Auza, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i mossèn Josep M. Mauri Bisbat d'Urgell

07/09/2020

Andorra la Vella

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut aquesta tarda a la seu del Bisbat d'Urgell les cartes credencials del nunci apostòlic i ambaixador del Vaticà, Bernardito C. Auza, que l'acrediten com a ambaixador i representant del Sant Pare davant del Principat d'Andorra. La trobada ha comptat amb la presència de la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i i del representant del Copríncep, mossèn Josep M. Mauri. El nunci ha destacat les bones relacions entre ambdós països i de la satisfacció de fer entrega de les cartes la vigília del dia de Meritxell. Auza també ha detallat que demà serà la tercera vegada que visiti el Principat, ja que anteriorment hi havia estat com a turista i per a presentar les Cartes d’Estil el passat desembre.



El Copríncep episcopal també ha rebut avui a 12 ambaixadors més, entre ells el nou representant diplomàtic de França al Principat, Jean-Claude Tribolet. La designació del nou ambaixador es va oficialitzar divendres i ja va mantenir una primera trobada amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra Ubach.