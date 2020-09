El concert d'Arteta recapta 17.200 euros pel fons solidari del Govern

El recital va assolir un 92% d'ocupació, on l'artista va interpretar algunes de les peces més conegudes d'´Albéniz, Obradors, García Leoz, Turina i Granados

Actualitzada 07/09/2020 a les 15:17

Redacció Andorra la Vella

El concert que la cantant d'òpera Ainhoa Arteta va realitzar dissabte a les 20 hores a la plaça del Consell General va permetre recaptar 17.323,50 euros, que aniran destinats al fons solidari de Govern per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària. EN aquest sentit, entitats bancàries com Banc Sabadell d'Andorra, Crèdit Andorrà, MoraBanc i Vallbanc van adquirir entrades preferencials per tal de contribuir. Així mateix, el Consell General va cedir l'espai on va tenir lloc el recital i el comú d'Andorra la Vella, Andorra Telecom i FEDA van col·laborar en la realització de l'únic espectacle de l'Andorra Mountain Festival que s'ha celebrat aquest any.



El recital va assolir un 92% d'ocupació, on l'artista va interpretar algunes de les peces més conegudes d'Isaac Albéniz, Fernando Obradors, Jesús García Leoz, i de Joaquín Turina una selecció de melodies d'Enric Granados. La cloenda va ser amb un "El Cant dels Ocells" de Pau Casals.