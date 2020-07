MyInvestor, d'Andbank Espanya, assoleix els 500 milions d'euros de xifra de negoci

El neobanc expert en inversió s'ha convertit en la fintech més gran del país veí per volum

Andbank Espanya absorbeix Merchbanc

MyInvestor, el neobanc expert en inversió, s'ha convertit en la fintech més gran d'Espanya per volum, després d'aconseguir un xifra de negoci de 500 milions d'euros. Aquesta dada, que al juliol de 2019 se situava en 100 milions d'euros, inclou el saldo en comptes, la cartera creditícia i el patrimoni en fons d'inversió i els plans de pensions. El neobanc, participat per Andbank España, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos 'family office', ja té més de 30.000 clients, la qual cosa suposa un creixement del 150% envers els 12.000 de fa 12 mesos. La Covid-19 no ha impactat en el creixement del neobanc que, en els últims mesos, registra taxes rècord d'obertura de comptes amb més de 2.000 nous comptes al mes, després del llançament al febrer dels fons indexats de Vanguard, iShares i Amundi, sense un mínim d'inversió. Es tracta d'un producte exclusiu i poc accessible a les xarxes de distribució bancàries, que s'ha convertit en un dels productes estrella del banc online.

MyInvestor, que opera com a agent bancari d’Andbank España, es va fer un forat en el mercat espanyol gràcies al compte remunerat a l'1 % i les competitives condicions de les seves hipoteques. MyInvestor va revolucionar el mercat amb la Hipoteca Sense Motxilla, que no requereix la contractació de cap producte addicional, amb un tipus variable d'euríbor + 0,89 % i tipus fix des de l’1,29 %. El 60 % de la nova producció hipotecària és subrogació, i permet als seus clients abaratir els seus préstecs antics.

Però més enllà de l'oferta hipotecària, els productes d'inversió diferencials amb comissions imbatibles s'han convertit ja en la gran palanca de creixement de MyInvestor.

El llançament el passat 19 de juny de les carteres de fons indexades ha tingut un acolliment més que satisfactori. Les carteres Clàssica, Pop, Indie i Rock –nomenclatura en funció del nivell de risc del client- es perfilen com el nou producte de bandera de la firma.

Durant el mes de juliol, MyInvestor ha activat un préstec amic amb un tipus d'interès del 0,94 % TIN/TAE per a invertir en les desenes de plans de pensions –inclosos plans indexats- que comercialitza de 25 entitats diferents.