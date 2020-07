Les parròquies celebren la benedicció dels vehicles per Sant Cristòfol

Els mossens de Sant Julià de Lòria, Canillo, la Massana i Andorra la Vella han beneït els cotxes i motocicletes aquest migdia

Actualitzada 10/07/2020 a les 15:44

Redacció Andorra la Vella

Les parròquies de Sant Julià, Canillo, la Massana i Andorra la Vella han celebrat avui la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors, amb la tradicional benedicció dels vehicles. A Sant Julià de Lòria, mossèn Pepe Chisvert ha beneït la flota comunal de cotxes i motocicletes, així com altres vehicles privats, mentre que mossèn Eduard Salinas ho ha fet a les 12 del migdia des de l'església de Sant Cristòfol d'Anyós, ja que coincideix amb la festa major del poble. A la mateixa hora, Canillo ha celebrat la missa a càrrec de mossèn Ramon a la plaça Carlemany, a l'aire lliure, per respectar les mesures de seguretat recomanades i a Andorra la Vella hi ha hagut cua per passar per davant del comú i rebre la benedicció de mossèn Ramon Sàrries.

#1 Gloria in excelsis Deo

(10/07/20 17:10)