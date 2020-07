Les inversions estrangeres cauen un 13% al 2019

El volum d'inversió inicial declarada arriba als 337 milions d'euros

Grafic sol·licutds La xifra de les inversions inicials declarades augment un 88,1% respecte al 2018

Actualitzada 10/07/2020 a les 09:20

Redacció Andorra la Vella

El nombre d'inversions estrangeres directes durant el 2019, aquelles sol·licituds per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia com per exemple la constitució d'una societat, ha caigut un 13% respecte el 2018.Lles dades facilitades avui pel departament d'Estadística indiquen que, tot i això, el volum d'inversió inicial declarada és d'un 88,1% més que aquell any i arriba a quasi els 337 milions d'euros. Les sol·licituds formalitzades el 2019, aquelles que s'han tirat endavant per un notari andorrà, han estat un 9,3% menys que a l'any anterior. El volum d'inversió formalitzada però ha augmentat el 82% fins a gairebé els 277 milions d'euros, fet que multiplica en més de deu vegades els valors registrats l'any 2013. En aquest volum d'inversió han destacat els sectors d'inversions en cartera i de prestació de serveis.