La gestió de la crisi de la Covid reforça els demòcrates

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:29

TRIOMF DE DA SENSE MAJORIA

A la pregunta si ara se celebressin eleccions generals quin partit o coalició creu vostè que guanyaria?, la resposta també és molt favorable a DA. Un 67,3% dels 800 andorrans enquestats respon que els taronja s’imposarien a les eleccions, tot i que un 53,9% considera que no aconseguiria la majoria absoluta, respecte al 37% que creu que sí. Un 2,7% pensa que L’A guanyaria els comicis, un 1,9% el PS i un 0,8% terceravia. Quant als no andorrans, el 53,6% aposta per una victòria de DA i un 4,7% per un triomf del PS.

La gestió de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha reforçat el Govern tripartit en general i Demòcrates per Andorra (DA) en particular, segons es desprèn de l’enquesta política elaborada pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). Segons l’enquesta, que es va realitzar entre el 15 i 29 de juny amb una mostra de 800 andorrans i 400 no andorrans escollits aleatòriament, els nacionals puntuen amb 7,81 sobre 10 la gestió realitzada per l’executiu durant la pandèmia.I si ara se celebressin les eleccions, DA tornaria a guanyar els comicis i ho faria amb 21 punts d’avantatge respecte al Partit Socialdemòcrata (PS), que quedaria segon. I és que el 32,5% dels enquestats que van respondre que ja tenien el vot decidit donarien suport a DA, mentre que l’11,4% ho faria pel PS. Un 3,3% votaria per terceravia + Unió Laurediana, un 3,2% per Liberals d’Andorra (L’A), un 0,7% per SDP, un 0,2% per Ciutadans Compromesos (CC) i un 0,2% per UPA. Cal destacar que el 42,7% dels enquestats van optar per no respondre.Si només es compten els 413 enquestats que van assegurar tenir el vot decidit, la diferència encara seria superior. DA guanyaria les eleccions amb el 63% dels vots, respecte al 22,3% dels PS, el 6,3% de terceravia i el 6,1% de L’A.Segons el director del CRES, Joan Mico, l’enquesta que pot tenir més fiabilitat és la que incorpora el vot decidit a la simpatia a cada partit mostrada pels 413 andorrans que han respost. En aquest cas, el suport a DA baixaria fins al 56,2% i al PS pujaria fins al 23,9%. L’A obtindria el 8% dels vots i terceravia, el 7,6%.Cal recordar que les anteriors eleccions generals, el 2019, DA va obtenir el 35,1% dels vots, el PS el 30,6%, terceravia el 12,5%, L’A el 10,4% i SDP el 10,4%.L’enquesta també ha preguntat als andorrans a qui van votar els anteriors comicis i ho ha comparat amb la resposta que han donat sobre el vot decidit. Destaca la pèrdua de votants del PS, ja que només un 54,6% dels ciutadans que recorden haver-los votat ho tornaria a fer. Un 15,4% votaria ara DA i gairebé un 25% diu que no sap a quin partit donaria suport a dia d’avui. En canvia, el 82% dels votants de DA tornarien a votar el partit de Xavier Espot i gairebé no hi hauria cap transvasament a la resta formacions polítiques, ja que el 14,8% de ciutadans que van votar per DA i que ara no ho farien asseguren que és perquè encara no saben per qui ho faran.Per la seva banda, terceravia mantindria el 58,4% dels votants (un 12,7% optaria per DA i un 19,7% no ho ha decidit); L’A mantindria el 48,8% dels votants (l’11,3% s’anirian al PS i el 25,4% no sap a qui votaria); SDP aconseguiria un 53,7% de repetició de votants (el 25% ho faria per DA i el 19,4% votaria nul), i el 50% dels ciutadans que van donar suport a UPA ho tornarien fer. En aquest cas, un 25% escolliria DA i l’altre 25% optaria pel vot nul.Més enllà del reforç electoral de DA, l’enquesta posa en relleu el suport de la ciutadania al Govern en la gestió de la pandèmia. L’executiu, a la nota de 7,8 que li donen els andorrans, ha de sumar el 8,2 dels no andorrans. Cal destacar que abans d’esclatar la crisi els andorrans puntuaven amb un 6,56 la gestió del Govern des de les darrers eleccions i els no andorrans amb un 7,29. Aquest 6,5 suposava acabar amb una sèrie d’anys, del 2016 al 2019, la darrera legislatura de Toni Martí, en què els andorrans suspenien la gestió de l’executiu.Els grups parlamentaris també reben l’aprovat dels ciutadans respecte a la seva actuació durant la crisi sanitària. El grup demòcrata és el millor puntuat amb un 6,93, mentre que el socialdemòcrata és el que rep la pitjor nota, amb un 5,66. Els altres grups parlamentaris que donen suport al Govern són els següents amb millor nota. El liberal rep un 6,02 i el de Ciutadans Compromesos un 5,96. El de terceravia, a l’oposició, aconsegueix un 5,67.Sigui com sigui, el que evidencia l’enquesta és que la crisi sanitària de la Covid-19 i la gestió realitzada per l’executiu ha reforçat Demòcrates per Andorra, però no pas els seus socis de Govern, els liberals i CC. La posició més bel·ligerant respecte a algunes de les mesures aprovades per l’executiu no ha donat resultats positius al PS, i el suport de terceravia al Govern tampoc es veu reflectit a l’enquesta.