La fiscalia vol vuit mesos de presó per al responsable de la mort de l'os de Naturlandia

La fiscalia demana vuit mesos de presó per al cuidador d’animals que va matar el plantígrad que va fugir del recinte a Naturlandia. També sol·licita 15.000 euros de multa, 30 mesos d’inhabilitació per a l’exercici del càrrec i 30 mesos de privació de la llicència de caça.

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:15

Adrià Esteban Andorra la Vella

La vida d’una daina estava en perill i el vigilant del parc d’animals de Naturlandia va escridassar Torb –l’os que va fugir del seu recinte el 14 de juny de 2017– i acte seguit va comunicar la trobada del plantígrad al director del parc lauredià, qui li va demanar que s’esperés que ell hi anés per immobilitzar l’animal amb un rifle carregat de dosis d’anestèsia. No obstant això, en el precís instant que l’os va escoltar el seu nom va girar el cap i en reconèixer el seu cuidador va accelerar desbocadament cap a ell pel pendent. Els separaven 40 metres i tenia la furgoneta aparcada a uns 15 metres, però la velocitat del plantígrad va impossibilitar el retorn al vehicle i va prendre la decisió de disparar un tret contra l’animal prou encertat a la pota dreta per deixar-lo estabornit al terra. Dos segons després, un nou tret va acabar amb la vida de l’os.

Aquest és el relat mental que va sostenir ahir en seu judicial el cuidador d’animals per justificar la mort del plantígrad. “Era el meu dia de festa i em van trucar dient que almenys s’havia escapat un os. Vaig agafar una arma de foc i vaig pujar corrent. Em vaig posar molt nerviós quan em van dir que havia matat una ovella perquè ell no havia matat mai cap animal. Vaig arribar al parc i amb la furgoneta vaig anar a buscar-lo. Quan vaig passar pel tancat de les daines em va estranyar que no fossin al seu lloc habitual. Vaig baixar del cotxe sense veure l’os. Vaig avançar i quan vaig veure l’os el vaig cridar i vaig avisar per ràdio. Ell va baixar en la meva direcció i en dècimes de segon vaig haver de disparar perquè la meva vida estava en perill. Encara es bellugava i vaig fer un segon tret de gràcia per evitar el seu patiment. No tenia cap interès a matar-lo, però si no ho hagués fet possiblement no ho hauria pogut explicar”, va exposar el cuidador durant el seu al·legat.

Un seguit de càlculs que tant la fiscalia com l’acusació particular, liderada per Apapma, no només van qüestionar, sinó també de desmentir. “És evident que ell es va posar sol en la situació de risc aplicant una conducta contrària a tota la lògica dels protocols. Per què va sortir del vehicle? Quin sentit tenia cridar l’animal?”, va manifestar l’acusació particular. “El parc estava tancat al públic. El processat no va fer cas del seu superior per l’emissora. El perill és molt relatiu perquè disposaven de 15 minuts perquè l’anestèsia fes efecte. Es va recolzar a les fustes del tancat per assegurar el tret. Tenia la voluntat inequívoca de matar l’os”, va argumentar la fiscalia.