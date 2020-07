La família Cachafeiro demana 19 mesos per marxar del Punt de Trobada

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:25

"INDIGNACIÓ I POR" DELS TREBALLADORS

Els treballadors del Punt de Trobada van mostrar ahir en un comunicat el seu sentiment “d’indignació, por i incertesa” per la demanda de la família Mallol a la Batllia perquè els Cachafeiro abandonin el centre en un termini de dos mesos. En el comunicat expressen el seu malestar perquè els Mallol ja han cobrat la indemnització de 7,2 milions d’euros i creuen que “ara no volen que la nostra empresa pugui recuperar-se de les fortes pèrdues causades pel tancament de fronteres per la Covid-19”. El termini de dos mesos fa que “la nostra liquidació corri el perill de no poder-se fer efectiva”.

La família Cachafeiro ha presentat un escrit a la Batllia en què demana un termini de 17 mesos, a partir de l’aute de desnonament, per procedir a la liquidació de l’estoc de mercaderies del Punt de Trobada, més dos mesos més un cop acabada la venda dels productes per procedir al desallotjament del centre comercial. A més, reclamen que se’ls permeti continuar operant normalment durant aquests 17 mesos amb l’autorització per continuar aprovisionant els articles d’alta i mitjana rotació, sempre respectant la data del termini final de la liquidació que es marqui.Per justificar la demanda han aportat el resultat d’una auditoria que dibuixa quatre escenaris amb els quals estimen el resultat que obtindria la societat explotadora del centre comercial, segons el temps que li doni la Batllia per liquidar les actuals existències.El primer escenari preveu un període de liquidació de sis mesos amb la hipòtesis de vendes derivades de la Covid-19. Un escenari que l’auditoria qualifica d’“inviable”, atès que els fons propis de l’empresa a la finalització del període de liquidació serien negatius en set milions d’euros. Un escenari en què és impossible liquidar gran part de les mercaderies de rotació més baixa, fet que provocaria “la fallida de l’empresa i la incapacitat financera de pagar proveïdors i empleats”.El segons escenari també presenta un període de liquidació de sis mesos, però amb la hipòtesi de vendes normals sense l’efecte de la Covid-19. Un escenari “merament instrumental” que suposaria un volum de vendes normal. En aquest cas, no s’arribaria a la situació de fallida, però es perdrien bona part dels fons propis de l’empresa. “Seria una liquidació molt forçada en què quedaria una part rellevant de les mercaderies per vendre”, s’indica.El tercer escenari marca un període de liquidació de 17 mesos amb la hipòtesi de vendes derivada de la Covid-19. “Aquest és l’escenari que millor encaixa en la descripció d’una liquidació viable i ordenada”, s’assenyala a l’escrit. S’afegeix que en 17 mesos “és possible liquidar la major part de les mercaderies, si bé queda un petit estoc final associat als articles obsolets durant el període de liquidació”. En aquesta escenari l’empresa “no entra en fallida” i es podrien liquidar “tots els compromisos amb tercers: empleats, proveïdors i altres”. L’escenari finalitza indicant que “en no ser una liquidació forçada es minimitza l’efecte sobre el mercat interior andorrà”.El darrer i quart escenari dibuixa la situació en un període de liquidació d’un any amb la hipòtesi de vendes derivada de la Covid-19. Un escenari en què “es perden la totalitat dels fons propis de l’empresa”, ja que seria una liquidació molt forçada en què quedaria una part rellevant de les mercaderies per vendre”. Un escenari en què l’empresa “entra en fallida”, essent els fons propis estimats en 392.000 euros negatius, tot i que abans pot liquidar la major part dels compromisos amb els empleats i proveïdors. Afegeixen que en ser una liquidació més forçada pot tenir un efecte sobre el mercat interior andorrà.La conclusió a la qual arriba el dictamen, realitzat pel Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA, és que un pla de desallotjament viable del Punt de Trobada ha de comprendre un període de liquidació d’entre 12 i 17 mesos.Si la liquidació és en 12 mesos el marge de maniobre és “zero” i qualsevol “rebrot” o retard en la “recuperació del turisme” pot suposar entrar “en fallida” i no poder atendre part del deute amb els proveïdors i el personal”.Un escenari de 17 mesos “encaixa més en la definició d’una liquidació ordenada, que en no ser forçada minimitza l’efecte sobre el mercat interior andorrà i dona un cert marge de maniobra en cas d’un alentiment en la recuperació del turisme”. Els Cachafeiro consideren aquest escenari “permet complimentar degudament el requeriment judicial d’un pla de desallotjament viable”.