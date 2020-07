Inaugurada la bassa de la Cala Laurediana

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:12

Redacció Andorra la Vella

Sant Julià de Lòria ja ha estrenat l’estiu. La Cala Laurediana està habilitada des d’ahir per al bany i els més impacients per anar a la platja andorrana ja ho poden fer. Malgrat que sense una afluència gaire important, ahir ja es van poder veure els primers banyistes gaudint de l’espai, especialment els més menuts, que van inaugurar personalment l’espai d’aigua i es van poder remullar.

La zona es va inaugurar el 28 de juny passat però el bany encara no estava autoritzat perquè calia fer uns petits treballs al riu. En concret, des del comú es va explicar que s’ha col·locat una primera filera de rocs al riu per atenuar el cabal i desviar-lo cap a la part esquerra de la seva trajectòria. A la part dreta s’ha habilitat la zona de bany, d’uns 100 metres quadrats, delimitada en dos espais perimetrals per una fila de surades de piscina d’uns 25 metres, per tal que la gent visualitzi clarament quin és l’espai que poden fer servir per banyar-se.

Una petita piscina enmig del riu que permet, sobretot als més petits, gaudir de l’estiu ben fresquets. La platja laurediana és de dimensions reduïdes i té poca profunditat, però per garantir que el bany sempre es fa amb total seguretat, durant la seva obertura hi ha un socorrista vigilant. Els amants de l’aigua i el sol poden anar a la cala des de les deu del matí fins a les vuit del vespre i la temporada s’allargarà fins al 7 de setembre vinent. Per regular-ne l’accés i els aforament, l’entrada per als infants és de dos euros i per als adults, de tres.