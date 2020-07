Govern registra 39 incidències al paisatge el 2019

Des del 2011 s'han registrat 600 irregularitats i el ministeri de Medi Ambient treballa per facilitar el procés de denuncia

Sílvia Calvó i Sílvia Ferrer La ministra Sílvia Calvó i la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer. SFGA/CEsteve

Actualitzada 10/07/2020 a les 12:37

Anna Ribas Andorra la Vella

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha registrat 39 incidències en el paisatge el 2019. D'aquestes, 33 han estat fotodenúncies i un 70% corresponien a abocaments de residus o abandonaments de terra i pedres mentre que el 15% atenien a la contaminació de rius i estanys, relacionades amb abocaments d'aigües rediduals per les obres. Les sis restants van ser punts negres: cinc d'ells de deixalles i terra i pedres abandonades, el que suposa el 83%, mentre que s'ha identificat un punt amb vehicles abandonats. Des del 2011 s'han registrat 600 incidents i la voluntat del Govern és facilitar els mètodes de denúncia perquè hi participi més la ciutadania. Així ho han indicat aquest matí la ministra Sílvia Calvó i directora de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra, Sílvia Ferrer, en la roda de premsa de balanç de l'estratègia nacional del paisatge del 2019 i de la presentació dels objectius per al termini 2021-2035.

#1 regaloman

(10/07/20 12:48)