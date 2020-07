La proposta de conveni amb Cuba va arribar al país el mateix dia que la brigada mèdica

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha respost a les preguntes escrites que la consellera general Carine Montaner va formular al maig

Arribada dels metges cubans Els sanitaris cubans el dia de la seva arribada Fernando Galindo

Actualitzada 10/07/2020 a les 11:56

Redacció Andorra la Vella

El Govern va rebre la proposta de conveni amb Cuba el mateix dia que la brigada de sanitaris de l'illa va arribar a Andorra. Així ho ha fet saber el ministre de Salut, Joan Martinez Benazet, en resposta a una de les preguntes parlamentàries que va emetre per escrit la consellera general de Terceravia + Unió Laurediana + Independents Carine Montaner el passat 22 de maig. Martínez Benazet ha explicat que l'executiu es va posar en contacte amb diversos estats per obtenir més recursos sanitaris durant la pandèmia i que, en coordinació prèvia entre el SAAS i el ministeri d'Afers Exteriors i de Salut, es va establir contacte amb la República de Cuba. Les negociacions "van avançar positivament fins a rebre una proposta de conveni", que va arribar el 30 de març, i detalla que la clàusula de confidencialitat imposada per Cuba és una "pràctica habitual en aquest tipus de textos", els quals el govern de l'illa fa amb altres estats que reben les seves brigades mèdiques, un fet que el Govern va acceptar mitjançant l'aprovació del conveni. Per aquest motiu, Martínez Benazet exposa a Montaner que el Govern no pot "confirmar ni desmentir el contingut total o parcial" de l'acord i no revela cap detall sobre el cost dels sanitaris cubans a Andorra.

La consellera general també formulava una pregunta sobre la donació de la família Sirkia, que es va fer càrrec del cost dels metges cubans al Principat, un fet que ha indignat al ministre pel to de la qüestió. "Si la família Sirkia, vinculada en el passat en la negociació amb diamants i safirs molt arrelada en el món de les joieries, va fer efectiva la donació al Govern d'Andorra tal com havia anunciat i agraït el ministre Jover l'11 d'abril? En cas de resposta afirmativa, si aquesta donació es va fer via els mecanismes de traçabilitat i compliance tal i com la nostra legislació ho exigeix?". Martínez Benazet ha explicat que la donació es va fer mitjançant transferència bancària i que l'operació "va seguir els canals estàndards i, com no pot ser d'una altra manera, els protocols de compliment normatiu de l'entitat financera receptora". Així mateix, el ministre ha retret l'actitud de Montaner, per voler "fer insinuacions sobre persones que desinteressadament han contribuït de manera significativa a la lluita contra la Covid-19", i ha afirmat que no està segur "que aquesta pregunta incentivi la generositat dels nostres ciutadans".