Fins a vuit companyies s'interessen per volar des de l'aeroport de la Seu

El director d’Aeroports de Catalunya calcula que en deu anys es pot arribar a assolir la xifra de 100.000 passatgers

Actualitzada 10/07/2020 a les 06:44

Eduard Piera Andorra la Vella

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar ahir que hi ha fins a vuit companyies aèries interessades a operar des de l’aeroport d’Andorra-la Seu. Així ho va explicar durant el webinari organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana, que va comptar amb destacats ponents per analitzar el futur de la infraestructura.

Antonio Martínez, responsable de l’àrea d’anàlisi de competitivitat d’Airbus Helicòpters, va exposar que el cost de transportar una persona des de l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell fins al Principat amb helicòpter serà d’uns 160 euros per cap. En aquest sentit, va posar d’exemple el cas de l’aeroport de Niça i els trasllats que es fan tant a Mònaco com a Canes, que tenen un cost d’entre 130 i 200 euros en funció de la companyia. Sobre la durada dels vols, va dir que “s’estima que sigui de deu minuts fins a la capital, mentre que si es fes fins a les pistes seria de vint minuts”. Finalment, sobre el tipus d’aerotaxi, va expressar que es pensava en dos models, un que podia transportar sis passatgers i un altre que n’encabia nou.

Gallardo va ratificar que “l’heliport és una de les infraestructures que esperem tirar endavant. Encara no hi ha una ubicació definida, però forma part de les actuacions que el Govern té previstes en infraestructures”. En aquest sentit, va afegir que “aquesta via ens serviria perquè arribin al país persones amb un target més elevat, que seran les que faran ús d’aquest servei. L’heliport i l’aeroport són dues infraestructures complementàries”. Una posició que va refermar la ministra de Turisme, Verònica Canals, que va recordar la necessitat de poder operar amb aquestes dues infraestructures i que va avançar que “volem crear paquets premium complets per atreure nous turistes al país”.



100.000 passatgers en 10 anys

La Generalitat de Catalunya va intervenir amb el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, que va indicar que “creiem que en deu anys, si es treballa bé, es pot arribar a assolir la xifra de 100.000 passatgers”. A més a més, Candela va redundar en la importància de treballar conjuntament amb el Govern, i va indicar que la Generalitat “continuarà invertint en la infraestructura, a demanda”, i en aquest sentit va posar un exemple: “Tenim el projecte executiu del procés de balisatge, que l’executarem quan hi hagi necessitat. Tindrà un cost de 400.000 euros.”

Amb relació a les inversions, el cap de Govern, Xavier Espot, va refermar l’aposta de l’aeroport d’Andorra-Pirineus, però va recordar que “cal que hi hagi la col·laboració entre les institucions públiques i privades per tal que la infraestructura pugui funcionar correctament”. El líder de l’executiu també va vincular el bon funcionament de la infraestructura a poder executar altres infraestructures per tal de millorar les comunicacions, i va indicar que “a mitjà i llarg termini hem de pensar en les connexions ferroviàries”.



Servei públic

Un altre dels punts que es van abordar va ser el de com finançar i de quina manera es podrien fer les ajudes públiques. Sobre això va parlar la jurista experta en dret aeroportuari Anabelle Lepièce, que va indicar que “hi ha moltes opcions per encaixar l’aeroport d’Andorra.

El primer que cal definir són els objectius i veure les rutes; en aquest sentit és important tenir en compte si tindrà la consideració de servei públic”. Un punt que també va considerar el director comercial d’Air Nostrum, Juan Corral, que va manifestar que “per llançar un nou aeroport és important que hi hagi la implicació de tothom i pugui ser considerat servei públic. Nosaltres hi creiem i amb el vincle amb Iberia volem posar Andorra al món aeronàutic”.