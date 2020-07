Espot desconvoca una trobada amb tots els excaps de Govern

Alguns no hi poden assistir per motius personals o professionals

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, va haver d’anul·lar dimecres passat un dinar amb tots els excaps de Govern, amb els quals volia compartir una visió sobre la situació del país i les perspectives de futur. Segons ha pogut saber el Diari, algunes de les autoritats va excusar la seva absència per motius personals o professionals, i per aquest motiu la intenció és celebrar aquest dinar el mes de setembre, després de les vacances d’estiu.

El cap de Govern els havia convocat a la trobada amb l’objectiu que tothom pogués exposar i informar sobre els seus punts de vista pel que fa a la situació sanitària i econòmica, i debatre sobre les perspectives de futur d’Andorra, que són complicades després de l’emergència sanitària, com passa a la resta de països.

Espot també tenia la intenció d’exposar el full de ruta que presideix per als propers tres anys de legislatura.

La cita estava prevista per avui en un popular restaurant d’Andorra la Vella, però alguns dels convocants es van haver d’excusar per no poder acudir.

No és la primera vegada que el cap de Govern té contactes amb els seus antecessors, encara que mai s’ha fet de forma conjunta i tan directa, sinó a través de reunions o missatges.

Andorra té per endavant molts reptes en aquest llarg tram de mandat taronja. A banda de tancar les negociacions amb la Unió Europea i de deixar el tabac com a font d’ingressos, es fa necessari mantenir l’atractiu turístic i aconseguir de manera ferma que empreses importants es fixin en Andorra com un territori interessant per invertir.